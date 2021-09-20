5-й тур
Валенсия
1 : 2
Реал Мадрид
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Два гола в конце игры. Реал одержал волевую победу над Валенсией

«Галактикос» вернулись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги

  • 20.09.2021 00:15
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Два гола в конце игры. Реал одержал волевую победу над Валенсией
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го утра чемпионата Испании «Реал» победил «Валенсию» со счетом 2:1.

Хозяева поля открыли счет на 66-й минуте усилиями Уго Дуро. Два гола «Реал» забил в конце встречи: на 86-й минуте отличился Винисиус, а победный мяч на 88-й минуте забил Карим Бензема. 

«Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице (13 очков), а «Валенсия» занимает третью позицию (10).

Лига 1. 5-й тур

«Валенсия»  «Реал»  1:2

Голы: Дуро, 66 – Винисиус Жуниор, 86, Бензема, 88.

«Валенсия»: Мамардашвили, Васс, Фулькье, Габриэл Паулиста, Гильямон, Альдерете, Коррейа (Лато, 23), Солер (Муса, 15), Гонсалу Гедеш (Элдер Кошта, 79), Гомес (Рачич, 80), Дуро (Маркос Андре, 79).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Карвахаль (Л.Васкес, 26), Эдер Милитау, Модрич (Камавинга, 67), Каземиро (Родриго, 67), Вальверде (Иско, 78), Бензема, Азар (Йович, 78), Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 39. Каземиро, 45+4. Начо, 56. Родриго, 81. Винисиус Жуниор, 90+2. Камавинга, 90+3.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

19 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».

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Источник — Sport.ua

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