Два гола в конце игры. Реал одержал волевую победу над Валенсией

В матче 5-го утра чемпионата Испании «Реал» победил «Валенсию» со счетом 2:1.

Хозяева поля открыли счет на 66-й минуте усилиями Уго Дуро. Два гола «Реал» забил в конце встречи: на 86-й минуте отличился Винисиус, а победный мяч на 88-й минуте забил Карим Бензема.

«Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице (13 очков), а «Валенсия» занимает третью позицию (10).

Лига 1. 5-й тур

«Валенсия» – «Реал» – 1:2

Голы: Дуро, 66 – Винисиус Жуниор, 86, Бензема, 88.

«Валенсия»: Мамардашвили, Васс, Фулькье, Габриэл Паулиста, Гильямон, Альдерете, Коррейа (Лато, 23), Солер (Муса, 15), Гонсалу Гедеш (Элдер Кошта, 79), Гомес (Рачич, 80), Дуро (Маркос Андре, 79).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Карвахаль (Л.Васкес, 26), Эдер Милитау, Модрич (Камавинга, 67), Каземиро (Родриго, 67), Вальверде (Иско, 78), Бензема, Азар (Йович, 78), Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 39. Каземиро, 45+4. Начо, 56. Родриго, 81. Винисиус Жуниор, 90+2. Камавинга, 90+3.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

19 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».