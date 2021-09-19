Львов – Металлист 1925. Шина против Марлисона. Стартовые составы команд

19 сентября состоится матч 8-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Металлист 1925». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Львов – Металлист 1925. Стартовые составы команд
Львов: Ильющенков, Ныч, Махмутович, Якимец, Политыло, Романчук, Грисьо, Шина, Довгий, Чирьяк, Брикнер.
Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Протасов, Фабиньо, Крыськив, Батюшин, Марлисон.
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Источник — Sport.ua
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