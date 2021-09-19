5-й тур
Штутгарт
1 : 3
Байер
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бундеслига. Байер в меньшинстве обыграл Штутгарт

«Фармацевты» одержали выездную победу

  • 19.09.2021 18:44
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Бундеслига. Байер в меньшинстве обыграл Штутгарт
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Байер» в матче пятого тура немецкой Бундеслиги на выезде обыграл «Штутгарт» со счетом 3:1. С 32-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Роберта Андриха.

«Штутгарт» - «Байер» - 1:3
Голы: 0:1 – 2 Андрих, 0:2 – 19 Шик, 1:2 – 38 Мангаля, 1:3 – 70 Виртц.

«Штутгарт» – Мюллер, Кемпф, Мавропанос, Ито (Штенцель, 60), Соса, Массимо (Климович, 71), Каразор (Клемент, 71), Эндо, Мангаля (Аль-Гаддиуи, 60), Кулибали (Беяз, 83), Мармуш.

«Байер» – Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис, Андрих, Виртц (Амири, 86), Бельараби (Демирбай, 39), Шик (Инкапиэ, 50), Диаби (Адли, 86).

Предупреждения: Фримпонг (36), Баккер (37), Арангис (58), Каразор (63), Кулибали (75).

Удаление: Андрих (32).

Вчера «Бавария» разгромила «Бохум» со счетом 7:0.

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Источник — Sport.ua

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