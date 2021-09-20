В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на выезде обыграл «Штутгарт» со счетом 3:1.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Орель Мангаля (Штутгарт).
|32'
|Роберт Андрих (Байер) получает красную карточку.
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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