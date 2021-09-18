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Хоффенхайм
18.09.2021, FT

Жестокий разгром. Бавария забила семь мячей Бохуму

Состоялись субботние поединки 5-го тура немецкой Бундеслиги

  • 18.09.2021 19:07
  • 873 просмотра
  • 1 комментарий
Жестокий разгром. Бавария забила семь мячей Бохуму
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 сентября, состоялись очередные поединки 5-го тура чемпионата Германии по футболу.

Особенно отличилась мюнхенская «Бавария», которая дома забила семь безответных мячей в ворота «Бохума».

«Бавария» – «Бохум» — 7:0
Голы: Сане, 17, Киммих, 27, 65, Гнабри, 32, Ламбропулос, 43, автогол, Левандовски, 61, Чупо-Мотинг, 79

«Бавария»: Нойер, Станишич (Сарр, 62), Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 46), Горетцка, Киммих (Ньянзу, 72), Мюллер, Левандовски (Чупо-Мотинг, 68), Гнабри, Сане (Забитцер, 62).
«Бохум»: Риманн, Стафилидис (Бокхорн, 58), Ламбропулос, Белла-Кочап, Данило Соарес, Теше, Лосилла, Реджбечай (Левен, 57), Польтер (Ганвула, 57), Пантович (Антви-Аджей, 74), Хольтманн.
Предупреждения: Стафилидис (35), Станишич (52).

«Майнц» — «Фрайбург» — 0:0

«Майнц»: Центнер, Видмер, Белль, Хак, Сен-Жюст, Лукоки, Кор, Боэтиюс (Штегер, 88), Баррейро (Штах, 78), Салаи (Онисиво, 46), Буркардт (Ингвартсен, 59).
«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер (Шлоттербек, 90), Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хаберер (Эггештайн, 66), Кайтель, Шаллаи (Чжон Ву Ен, 81), Хелер (Петерсен, 66), Шаде (Грифо, 81).
Предупреждения: Хак (45), Шлоттербек (64), Центнер (90).

«Аугсбург» — «Боруссия» М — 1:0
Гол: Нидерлехнер, 80

«Аугсбург»: Гикевич, Фрамбергер (Кордова, 66), Гауэлеу, Оксфорд, Гумны, Яго (Педерсен, 44), Калиджури (Йенсен, 85), Хан, Дорш, Варгас (Майер, 85), Зекири (Нидерлехнер, 66).
«Боруссия» М: Зоммер, Байер, Гинтер, Эльведи, Скалли, Нетц (Вольф, 46), Штиндль, Закария, Нойхаус (Бенеш, 84), Херрманн (Эмболо, 80), Плеа.
Предупреждения: Хан (31), Байер (41), Закария (90).

«Арминия» — «Хоффенхайм» — 0:0

«Арминия»: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (Чиборра, 74; Андраде, 82), Окугава, Хак, Притль, Шопф, Виммер (Ласм, 59), Клос (Зерра, 74).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Фогт, Ричардс, Раум, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Рюттер, 71), Крамарич, Бебу (Адамян, 56), Бруун Ларсен (Сков, 56).
Предупреждения: Виммер (45), Ласм (68), Крамарич (86).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 18.09.2021 19:26
    -2
    Примерно то же самое будет совсем скоро.
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