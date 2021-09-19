Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне становится жалко болельщиков Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (0:0) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.

«Когда моя команда играет плохо, мне становится жалко болельщиков. Они приходят посмотреть на шоу и хотят насладиться футболом. Вот почему я занимаюсь этим делом. Я чувствую себя немного виноватым из-за того, что мы не сыграли достаточно хорошо.

Я никогда не жаловался на то количество фанатов, которое приходит на стадион. Я никогда в жизни этого не делал. Даже если придет 85-100 человек, я буду рад, это нормально. Мы больше года играли без них, и это были совсем другие игры. Футбол без болельщиков не тот. Спасибо, что приходите на матчи», - сказал Гвардиола.