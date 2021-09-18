В поединке 5-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 0:0
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Источник — YouTube
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