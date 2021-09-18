Без Зинченко и с 1 ударом. Ман Сити потерял очки, Ливерпуль вышел в лидеры

«Манчестер Сити» после шести голов в ворота «Лейпцига» в Лиге чемпионов не сумел забить ни одного мяча «Саутгемптону» в 5-м туре АПЛ.

Команда Хосепа Гвардиолы, которая играла без травмированного Александра Зинченко, нанесла в створ ворот соперника лишь один удар (в компенсированное время) и завершила встречу вничью 0:0.

Этим воспользовался «Ливерпуль», который выиграл у «Кристал Пэлас» и с 13 очками возглавил таблицу. У «Сити» осталось 10 пунктов.

Чемпионат Англии. 5-й тур

Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0

Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0

Голы: Мане, 43, Салах, 78, Кейта, 89

Бернли - Арсенал 0:1

Гол: Эдегор, 30

Норвич - Уотфорд 1:3

Голы: Пукки, 35 - Деннис, 17, Сарр, 73, 82