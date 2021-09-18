Без Зинченко и с 1 ударом. Ман Сити потерял очки, Ливерпуль вышел в лидеры

«Манчестер Сити» после шести голов в ворота «Лейпцига» в Лиге чемпионов не сумел забить ни одного мяча «Саутгемптону» в 5-м туре АПЛ.
Команда Хосепа Гвардиолы, которая играла без травмированного Александра Зинченко, нанесла в створ ворот соперника лишь один удар (в компенсированное время) и завершила встречу вничью 0:0.
Этим воспользовался «Ливерпуль», который выиграл у «Кристал Пэлас» и с 13 очками возглавил таблицу. У «Сити» осталось 10 пунктов.
Чемпионат Англии. 5-й тур
Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0
Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
Голы: Мане, 43, Салах, 78, Кейта, 89
Бернли - Арсенал 0:1
Гол: Эдегор, 30
Норвич - Уотфорд 1:3
Голы: Пукки, 35 - Деннис, 17, Сарр, 73, 82
Источник — Sport.ua
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