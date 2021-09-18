5-й тур
Ман Сити
0 : 0
Саутгемптон
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без Зинченко и с 1 ударом. Ман Сити потерял очки, Ливерпуль вышел в лидеры

Неудачный матч для команды Гвардиолы

  • 18.09.2021 18:55
  • 862 просмотра
  • 1 комментарий
Без Зинченко и с 1 ударом. Ман Сити потерял очки, Ливерпуль вышел в лидеры
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» после шести голов в ворота «Лейпцига» в Лиге чемпионов не сумел забить ни одного мяча «Саутгемптону» в 5-м туре АПЛ.

Команда Хосепа Гвардиолы, которая играла без травмированного Александра Зинченко, нанесла в створ ворот соперника лишь один удар (в компенсированное время) и завершила встречу вничью 0:0.

Этим воспользовался «Ливерпуль», который выиграл у «Кристал Пэлас» и с 13 очками возглавил таблицу. У «Сити» осталось 10 пунктов.

Чемпионат Англии. 5-й тур

Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0

Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
Голы: Мане, 43, Салах, 78, Кейта, 89

Бернли - Арсенал 0:1
Гол: Эдегор, 30

Норвич - Уотфорд 1:3
Голы: Пукки, 35 - Деннис, 17, Сарр, 73, 82

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 18.09.2021 19:10
    0
    И второй Манчестер потерял со Святыми. Но МЮ был на выезде.
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