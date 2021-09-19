Юрий ВИРТ: «До удаления мы вообще не уступали днепровской команде»

Главный тренер «Вереса» поделился мнением о матче с «Днепром-1»

  • 19.09.2021 04:58
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Юрий ВИРТ: «До удаления мы вообще не уступали днепровской команде»
© Футбол 1/2/3. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение в матче с «Днепром-1» (0:1).

«Трудно комментировать. Есть поражение, но я поблагодарил команду за игру. Можем разделить матч на два периода: до удаления и после. До удаления мы вообще не уступали днепровской команде. Даже не могу сказать, что у «Днепра-1» были реальные голевые моменты. Да, были удары со средней и дальней дистанции. У нас были быстрые атаки, которые могли реализовать. Но произошло удаление. Думаю, такой опытный футболист, как Михаил Сергийчук, должен думать, что делает на поле. И было уже давление «Днепра-1» и ошибка нашего опорного хава привела к голу. Потом пытались спасти игру, но трудно было это сделать вдесятером. У соперника было уже много моментов, могли забить и второй, и третий гол. Но игрой я доволен. Думаю, футбол понравился зрителям, которые переживали за свою команду и нас. Если будем и дальше так работать и играть, будут победы и набранные очки. Футболисты заслужили похвалу. Могли реально здесь сегодня набрать очки. Но не получилось, и, дай Бог, выйдет в следующих матчах.

В нашей команде я не буду выделять кого-то. Мы спокойно разберем игру. Думаю, все сыграли сконцентрировано. Мне нравилась игра в защите, переход быстрый середины поля. У соперника есть хорошие фланговые игроки, есть Артем Довбик. Мы уделяли ему внимание, он фактурный, хорошо цепляется за мяч, дает остроту, агрессию. К большому сожалению, получил травму Назаренко. Желаем ему скорейшего выздоровления. Вся команда «Днепра-1» демонстрирует хорошую игру и результат. Мы готовились серьезно. Трудно рассчитывать, что удастся здесь сыграть 0:0. Чтобы получать на выезде очки, все-таки нужно забивать. У нас были моменты, к сожалению, не использовали. Если бы забили первыми, думаю, был бы другим результат.

Нельзя сказать, что Сергийчук - антигерой. Да, он допустил ошибку. Но к этому моменту по игре к нему претензий нет. Просто этот момент сделал его антигероем. Мы не успели его заменить. Уже готовили замену, и буквально минуты не хватило. Такое бывает в футболе».

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Источник — СК Днепр-1

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