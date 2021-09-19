5-й тур
Аякс
9 : 0
Камбюр
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Какая боль! Аякс забил девять мячей в ворота Камбюра

Амстердамский клуб растоптал соперника в поединке чемпионата Нидерландов

  • 19.09.2021 00:03
  • 524 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Какая боль! Аякс забил девять мячей в ворота Камбюра
© ФК Аякс

В поединке 5-го тура чемпионата Нидерландов по футболу амстердамский «Аякс» дома уничтожил «Камбюр» со счетом 9:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Аякс» — «Камбюр» — 9:0
Голы: Тимбер, 16, Бергхейс, 19, Мазрауи, 29, Нерес, 38, 84, Тадич, 60, Дарами, 64, Алле, 67, Перейра, 76

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Аякс).
76' ГОЛ ! Мяч забил Данило Перейра (Аякс).
67' ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
64' ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Дарами (Аякс).
60' ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Аякс).
38' ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Аякс).
29' ГОЛ ! Мяч забил Нуссаир Мазрауи (Аякс).
19' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
16' ГОЛ ! Мяч забил Юрриен Тимбер (Аякс).
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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    andre_lui
    andre_lui, 19.09.2021 00:17
    0
    Да, Аякс как в лучшие годы. А ведь в ЛЧ Спортинг на выезде это не хухры мухры. Бы з Бенфикой по нулям. Чемпион то сейчас Спортинг (правда Бенфика лидер). Аякс продал Траоре, но видно у них с составом все равно все ок
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    vishu
    vishu, 19.09.2021 00:11
    0
    так вони і в ЛЧ дали жару. і ще дадуть прикурити не раз, відчуваю.
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