ВИДЕО. Какая боль! Аякс забил девять мячей в ворота Камбюра

В поединке 5-го тура чемпионата Нидерландов по футболу амстердамский «Аякс» дома уничтожил «Камбюр» со счетом 9:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Аякс» — «Камбюр» — 9:0
Голы: Тимбер, 16, Бергхейс, 19, Мазрауи, 29, Нерес, 38, 84, Тадич, 60, Дарами, 64, Алле, 67, Перейра, 76
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Аякс).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Данило Перейра (Аякс).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Дарами (Аякс).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Аякс).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Аякс).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Нуссаир Мазрауи (Аякс).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрриен Тимбер (Аякс).
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Источник — Футбол 1/2/3
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