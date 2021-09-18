4-й тур
Интер Милан
6 : 1
Болонья
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер — Болонья — 6:1. Видео голов и обзор матча

Миланская команда расправилась над соперниками

  • 18.09.2021 22:14
  • 402 просмотра
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Интер — Болонья — 6:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 4-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома растоптал «Болонью» со счетом 6:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Интер» — «Болонья» — 6:1
Голы: Мартинес, 6, Шкриньяр, 30, Барелла, 34, Весино, 54, Джеко, 63, 68 — Теате, 86

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Артур Теате (Болонья).
68' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
63' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
54' ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Интер Милан).
34' ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
30' ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Интер Милан).
6' ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua

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