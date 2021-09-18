В поединке 4-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома растоптал «Болонью» со счетом 6:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Интер» — «Болонья» — 6:1
Голы: Мартинес, 6, Шкриньяр, 30, Барелла, 34, Весино, 54, Джеко, 63, 68 — Теате, 86
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Теате (Болонья).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Интер Милан).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Интер Милан).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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