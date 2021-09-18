4-й тур
Дженоа
1 : 2
Фиорентина
18.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер забил шесть мячей в ворота Болоньи. Джеко оформил дубль

Миланский клуб уничтожил соперника в поединке 4-го тура Серии А

  • 18.09.2021 21:04
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Интер забил шесть мячей в ворота Болоньи. Джеко оформил дубль
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 сентября, состоялись очередные поединки 4-го тура чемпионата Италии по футболу.

Миланский «Интер» дома обыграл «Болонью» с теннисным счетом — 6:1. Дублем отметился 35-летний форвард Эдин Джеко.

«Фиорентина» на выезде обыграла «Дженоа» со счетом 2:1.

«Интер» — «Болонья» — 6:1
Голы: Мартинес, 6, Шкриньяр, 30, Барелла, 34, Весино, 54, Джеко, 63, 68 — Теате, 86

«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 67), Шкриньяр, Бастони (Коларов, 74), Димарко, Брозович (Гальярдини, 74), Весино, Барелла, Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).
«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри (Теате, 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 56), Сориано, Сванберг (Виньято, 56), Домингес (ван Хойдонк, 69), Арнаутович, Сансоне (Барроу, 56), Ольсен.
Предупреждения: де Сильвестри (23), Хики (36), Дейкс (83).

«Дженоа» — «Фиорентина» — 1:2
Голы: Кришито, 90, с пенальти — Сапонара, 60, Бонавентура, 89

«Дженоа»: Сиригу, Камбьязо (Бираски, 59), Максимович, Ванхойсден, Кришито, Бадель, Туре (Бехрами, 64), Фарес (Каллон, 64), Мелегони (Эрнани, 53), Ровелла, Дестро (Пандев, 53).
«Фиорентина»: Дронговски, Одриосола (Бенасси, 81), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Пульгар (Амрабат, 78), Кастровилли (Данкан, 26), Кальехон, Влахович (Кокорин, 81), Гонсалес (Сапонара, 46).
Предупреждения: Туре (13), Кришито (15), Ванхойсден (20), Одриосола (36), Бираги (45), Мартинес (54), Бехрами (66), Кокорин (85).

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Источник — Sport.ua

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