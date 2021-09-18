В воскресенье, 19-го сентября, состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Львов» и «Металлист 1925».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Львов-Арена» и судить ее будет арбитр Николай Балакин (Киевская область). Начало встречи в 19:30.

«Львов» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Металлист 1925», за которой можно следить здесь.