В воскресенье, 19-го сентября, состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Львов» и «Металлист 1925».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Львов-Арена» и судить ее будет арбитр Николай Балакин (Киевская область). Начало встречи в 19:30.
«Львов» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Металлист 1925», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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