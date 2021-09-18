Вундеркинд для Гвардиолы. Кайки начал тренироваться с Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» объявил, что накануне с первой командой тренироваться начал 18-летний форвард Кайки, приобретенный весной у бразильского «Флуминенсе».
В ближайшие месяцы Кайки будет работать с первой командой «горожан» вместе с другой группой молодых игроков, привлекаемых для этой цели из академии.
«Быть здесь – мечта. Я всегда следил за «Манчестер Сити», потому что здесь уже есть некоторые бразильские игроки. Я невероятно счастлив», - прокомментировал событие Кайки.
Time to shine! 💫— Manchester City (@ManCity) September 17, 2021
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/QDxvLoXjNj
Ранее планировалось, что Кайки переберется в «Манчестер Сити» летом следующего года, а до этого продолжит выступать за свой родной «Флуминенсе», однако в итоге английский гранд решил ускорить переезд юного бразильца на Туманный Альбион.
Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл борьбу за Кайки у «Шахтера», сам форвард позднее рассказал, почему принял предложение «горожан», а не «горняков».
Источник — ФК Манчестер Сити
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