Вундеркинд для Гвардиолы. Кайки начал тренироваться с Манчестер Сити

Гонку за талантливого бразильца «горожане» выиграли у «Шахтера»

  • 18.09.2021 15:22
  • 1223 просмотра
  • 2 комментария
Вундеркинд для Гвардиолы. Кайки начал тренироваться с Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити. Кайки

Английский «Манчестер Сити» объявил, что накануне с первой командой тренироваться начал 18-летний форвард Кайки, приобретенный весной у бразильского «Флуминенсе».

В ближайшие месяцы Кайки будет работать с первой командой «горожан» вместе с другой группой молодых игроков, привлекаемых для этой цели из академии.

«Быть здесь – мечта. Я всегда следил за «Манчестер Сити», потому что здесь уже есть некоторые бразильские игроки. Я невероятно счастлив», - прокомментировал событие Кайки.

Ранее планировалось, что Кайки переберется в «Манчестер Сити» летом следующего года, а до этого продолжит выступать за свой родной «Флуминенсе», однако в итоге английский гранд решил ускорить переезд юного бразильца на Туманный Альбион.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл борьбу за Кайки у «Шахтера», сам форвард позднее рассказал, почему принял предложение «горожан», а не «горняков».

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Источник — ФК Манчестер Сити

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 18.09.2021 15:39
    0
    New Zealander, 18.09.2021 15:27
    Вкрали в нас з під носу цього вундеркінда
    Вам тех что есть негров мало?
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 18.09.2021 15:27
    0
    Вкрали в нас з під носу цього вундеркінда
    Ссылка
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