Вундеркинд для Гвардиолы. Кайки начал тренироваться с Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» объявил, что накануне с первой командой тренироваться начал 18-летний форвард Кайки, приобретенный весной у бразильского «Флуминенсе».

В ближайшие месяцы Кайки будет работать с первой командой «горожан» вместе с другой группой молодых игроков, привлекаемых для этой цели из академии.

«Быть здесь – мечта. Я всегда следил за «Манчестер Сити», потому что здесь уже есть некоторые бразильские игроки. Я невероятно счастлив», - прокомментировал событие Кайки.

Ранее планировалось, что Кайки переберется в «Манчестер Сити» летом следующего года, а до этого продолжит выступать за свой родной «Флуминенсе», однако в итоге английский гранд решил ускорить переезд юного бразильца на Туманный Альбион.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл борьбу за Кайки у «Шахтера», сам форвард позднее рассказал, почему принял предложение «горожан», а не «горняков».