Илья БЛИЗНЮК: «Скрипник работает с теми, кто остался»

Бывший игрок сборной Украины Илья Близнюк прокомментировал грядущий матч «Зари» и «Черноморца» в 8-м туре УПЛ. Специалист считает, что после провала в матче с «Буде-Глимт» (1:3) луганчанам нужно реабилитироваться.

«Все думали, что «Заря» спокойно съездит в Норвегию и привезет оттуда три балла. А оказалось по-другому… Основной голкипер команды выпал из строя, а ранее ушли футболисты основы, которым не было найдено замены. Это проблема руководства клуба. Скрипник сейчас работает с теми, кто остался. Конечно, перед матчем с «Черноморцем» первоочередная задача «Зари» — восстановление. Одна только дорога из Норвегии сколько сил отобрала… Считаю, что «Заре» нужно приводить свои дела в порядок, поскольку впереди у нее очень сложный и длинный путь, и, в конце концов, они страну в еврокубках представляют», - сказал Близнюк.

Матч «Заря» - «Черноморец» состоится 19 сентября в 19:30.

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