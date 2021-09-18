Илья БЛИЗНЮК: «Скрипник работает с теми, кто остался»

Эксперт высказался о ситуации в «Заре»

  • 18.09.2021 11:38
  • 697 просмотров
  • 2 комментария
Илья БЛИЗНЮК: «Скрипник работает с теми, кто остался»
© ФК Заря

Бывший игрок сборной Украины Илья Близнюк прокомментировал грядущий матч «Зари» и «Черноморца» в 8-м туре УПЛ. Специалист считает, что после провала в матче с «Буде-Глимт» (1:3) луганчанам нужно реабилитироваться.

«Все думали, что «Заря» спокойно съездит в Норвегию и привезет оттуда три балла. А оказалось по-другому… Основной голкипер команды выпал из строя, а ранее ушли футболисты основы, которым не было найдено замены. Это проблема руководства клуба. Скрипник сейчас работает с теми, кто остался. Конечно, перед матчем с «Черноморцем» первоочередная задача «Зари» — восстановление. Одна только дорога из Норвегии сколько сил отобрала… Считаю, что «Заре» нужно приводить свои дела в порядок, поскольку впереди у нее очень сложный и длинный путь, и, в конце концов, они страну в еврокубках представляют», - сказал Близнюк.

Матч «Заря» - «Черноморец» состоится 19 сентября в 19:30.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 18.09.2021 12:36
    +2
    Надо менять и схему игры!
    Ссылка
    Barsa
    online
    Barsa, 18.09.2021 12:35
    +2
    Руководство клуба-Геллер!
    Ссылка
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