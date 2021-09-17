17 сентября состоится матч 8-го тура УПЛ, в котором сыграют «Десна» и «Рух». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Десна – Рух. Безбородько против Борячука. Стартовые составы команд
Десна: Мысак, Жук, Сафронов, Цымбалюк, Болбат, Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Картушов, Безбородько.
Запас: Литовка, Масалов, Ковтун, Волошин, Завийский, Будковский, Дегтярев, Шевцов.
Главный тренер: Александр Рябоконь.
Рух: Панькив, Карасюк, Гагун, Федорчук, Климчук, Бойчук, Белый, Мысык, Борячук, Притула, Мартынюк.
Запас: Бандура, Таллес, Кузык, Стаменкович, Кондраков, Альваренга, Сыч, Кухарук, Лях.
Главный тренер: Леонид Кучук.
Источник — Sport.ua
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