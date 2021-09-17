Ибрагимович не успевает восстановиться к матчу с Ювентусом

Шведский форвард, скорее всего, не появится на поле

  • 17.09.2021 16:01
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Ибрагимович не успевает восстановиться к матчу с Ювентусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, скорее всего, пропустит центральный матч четвертого тура Серии А против «Ювентуса». Он состоится в воскресенье, 19 сентября (начало – в 21:45 по Киеву).

Ибрагимович не успевает восстановиться после повреждения ахиллового сухожилия. Сейчас 39-летний шведский форвард тренируется по индивидуальной программе.

Ранее из-за этой травмы Ибрагимович пропустил матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (поражение 2:3).

А вот у «Ювентуса» кадровая ситуация улучшается. В матче с «Миланом» смогут сыграть Федерико Кьеза и Федерико Бернардески.

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Источник — Sport Mediaset

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