Кьеза и Бернардески могут сыграть против Милана

Футболисты «Ювентуса» Федерико Кьеза и Федерико Бернардески приступили к тренировкам. Оба футболиста восстановились после травмы и уже работают в общей группе.
Нападающие должны успеть набрать форму в преддверии матча с «Миланом» в эти выходные. Оба вернулись к тренировкам сегодня утром и работают над тем, чтобы побороться за место в составе против «россонери».
Матч «Ювентус» – «Милан» состоится 19 сентября. Начало – в 21:45 по Киеву.
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Источник — ФК Ювентус
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