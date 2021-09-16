Кьеза и Бернардески могут сыграть против Милана

Футболисты «Ювентуса» Федерико Кьеза и Федерико Бернардески приступили к тренировкам. Оба футболиста восстановились после травмы и уже работают в общей группе.

Нападающие должны успеть набрать форму в преддверии матча с «Миланом» в эти выходные. Оба вернулись к тренировкам сегодня утром и работают над тем, чтобы побороться за место в составе против «россонери».

Матч «Ювентус» – «Милан» состоится 19 сентября. Начало – в 21:45 по Киеву.