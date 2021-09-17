Вице-президент Барселоны: «Увольнение Кумана было бы шагом назад»

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу заявил, что руководство клуба не думает об отставке главного тренера команды Рональда Кумана:
«Вопрос об отставке Кумана на Совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в сложный момент. Мы сделаем шаг назад, в давно минувшие времена, уволив Кумана. Это было бы нелогично, сейчас у нас нет каких-либо сомнений».
Во вторник «Барселона» в первом туре Лиги чемпионов дома была разгромлена «Баварией» - 0:3.
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Источник — AS
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