Вице-президент Барселоны: «Увольнение Кумана было бы шагом назад»

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу заявил, что руководство клуба не думает об отставке главного тренера команды Рональда Кумана:

«Вопрос об отставке Кумана на Совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в сложный момент. Мы сделаем шаг назад, в давно минувшие времена, уволив Кумана. Это было бы нелогично, сейчас у нас нет каких-либо сомнений».

Во вторник «Барселона» в первом туре Лиги чемпионов дома была разгромлена «Баварией» - 0:3.