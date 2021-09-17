Вице-президент Барселоны: «Увольнение Кумана было бы шагом назад»

Каталонцы не собираются отправлять в отставку главного тренера

  • 17.09.2021 14:37
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Вице-президент Барселоны: «Увольнение Кумана было бы шагом назад»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу заявил, что руководство клуба не думает об отставке главного тренера команды Рональда Кумана:

«Вопрос об отставке Кумана на Совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в сложный момент. Мы сделаем шаг назад, в давно минувшие времена, уволив Кумана. Это было бы нелогично, сейчас у нас нет каких-либо сомнений».

Во вторник «Барселона» в первом туре Лиги чемпионов дома была разгромлена «Баварией» - 0:3.

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Источник — AS

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