Скаут: «Переход Супряги в Серию А зимой возможен»

Алекс Великих – о будущем форварда «Динамо»

  • 17.09.2021 13:59
  • 177 просмотров
  • 2 комментария
Скаут: «Переход Супряги в Серию А зимой возможен»
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Скаут Алекс Великих оценил вероятность перехода форварда «Динамо» Владислава Супряги в Серию А в зимнее трансферное окно:

«Действительно, Супряга оба последних лета провел на слуху в итальянской прессе. Если лето 2020 года прошло под знаком конкретного интереса к Владиславу одного клуба – «Болоньи», которая устами своего главного тренера Синиши Михайловича и спортивного директора клуба Бигона говорила о своем желании приобрести украинца, то лето 2021 года для Супряги прошло в Италии под трансферный шум других клубов – «Торино», «Салернитаны», «Дженоа», «Сампдории» и все той же «Болоньи».

Но, к сожалению, для игрока переход в Серию А сорвался. Много слухов, по каким причинам это произошло, комментировать их я не считаю корректным – у игрока есть свой агент, скажу лишь то, что переход игрока в Италию был бы хорошим решением для всех сторон и думаю, что при определенных корректировках в зимнее трансферное окно этот переход еще возможен».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 17.09.2021 14:13
    0
    Если агент въедливый то вполне мб и втюхнут куда-то туда его, только будет это, вероятно, за копье совсем небольшое или аренда, да только вероятность пользы самому игроку крайне низка, только если б очень уж доверяли и под схемы подойдет железно, ему бы уж лучше тогда в Бельгию для начала, а только потом если выйдет что-то куда-то дальше, а сейчас в запасе будет шо в ДК шо серии А, если каким-то чудом там окажется.
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    Вячеслав Круссер
    online
    Вячеслав Круссер, 17.09.2021 14:05
    0
    кому он зимой нужен будет не играющий?
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