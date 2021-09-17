Скаут: «Переход Супряги в Серию А зимой возможен»

Скаут Алекс Великих оценил вероятность перехода форварда «Динамо» Владислава Супряги в Серию А в зимнее трансферное окно:

«Действительно, Супряга оба последних лета провел на слуху в итальянской прессе. Если лето 2020 года прошло под знаком конкретного интереса к Владиславу одного клуба – «Болоньи», которая устами своего главного тренера Синиши Михайловича и спортивного директора клуба Бигона говорила о своем желании приобрести украинца, то лето 2021 года для Супряги прошло в Италии под трансферный шум других клубов – «Торино», «Салернитаны», «Дженоа», «Сампдории» и все той же «Болоньи».

Но, к сожалению, для игрока переход в Серию А сорвался. Много слухов, по каким причинам это произошло, комментировать их я не считаю корректным – у игрока есть свой агент, скажу лишь то, что переход игрока в Италию был бы хорошим решением для всех сторон и думаю, что при определенных корректировках в зимнее трансферное окно этот переход еще возможен».