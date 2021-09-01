Опоздали на 15 минут. Специя не успела оформить аренду Супряги

Вчера форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга был близок к тому, чтобы все же перейти в итальянский клуб. «Специя» договорилась с «Динамо» по поводу аренды 21-летнего игрока.
Однако в итоге переход не состоялся. «Специя» банально не успела оформить трансфер Супряги до дедлайна трансферного окна в Италии. Клуб опоздал всего на 15 минут.
При этом окружение Супряги по-прежнему надеется найти новый клуб для Владислава. Искать будут в тех странах, где трансферное окно еще не закрылось.
Вчера также сообщалось о том, что Супрягой интересовался французский «Труа».
Источник — Calciomercato.it
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Хотели бы в Специи арендовать - успели бы.
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