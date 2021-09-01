Опоздали на 15 минут. Специя не успела оформить аренду Супряги

Вчера форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга был близок к тому, чтобы все же перейти в итальянский клуб. «Специя» договорилась с «Динамо» по поводу аренды 21-летнего игрока.

Однако в итоге переход не состоялся. «Специя» банально не успела оформить трансфер Супряги до дедлайна трансферного окна в Италии. Клуб опоздал всего на 15 минут.

При этом окружение Супряги по-прежнему надеется найти новый клуб для Владислава. Искать будут в тех странах, где трансферное окно еще не закрылось.

Вчера также сообщалось о том, что Супрягой интересовался французский «Труа».