Опоздали на 15 минут. Специя не успела оформить аренду Супряги

Форвард «Динамо» был близок к переходу в итальянский клуб

  • 01.09.2021 14:26
  • 3207 просмотров
  • 10 комментариев
Опоздали на 15 минут. Специя не успела оформить аренду Супряги
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Вчера форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга был близок к тому, чтобы все же перейти в итальянский клуб. «Специя» договорилась с «Динамо» по поводу аренды 21-летнего игрока.

Однако в итоге переход не состоялся. «Специя» банально не успела оформить трансфер Супряги до дедлайна трансферного окна в Италии. Клуб опоздал всего на 15 минут.

При этом окружение Супряги по-прежнему надеется найти новый клуб для Владислава. Искать будут в тех странах, где трансферное окно еще не закрылось.

Вчера также сообщалось о том, что Супрягой интересовался французский «Труа».

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Источник — Calciomercato.it

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 01.09.2021 15:17
    0
    Полгода переговоров и 15 минут....вот сказочники
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 01.09.2021 15:11
    +1
    аоот оооит, 01.09.2021 14:45
    смешно. там еще и реал хотел но факс не смогли отправить
    Факс? А чо голубів не відправити?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 01.09.2021 15:08
    0
    Не хватило времени за все трансферное окно, что решили брать его под бой курантов как на Новый год, но просчитались? Оч правдоподобно.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 01.09.2021 14:45
    +4
    смешно. там еще и реал хотел но факс не смогли отправить
    Ссылка
    Вася Чіпа
    Вася Чіпа, 01.09.2021 14:43
    +5
    Цей заголовок для кого?, для таких же дебілів як ви?
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    Александр Купцов
    Александр Купцов, 01.09.2021 14:36
    +5
    Гризманн за минуту до окончания трансферного перешел в Атлетико. Вот это показатель того, что клуб хотел этого
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 01.09.2021 14:32
    +2
    Значит не сильно уж и хотели, если тянули до последних минут, в прямом смысле этого слова.
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    Andrew
    online
    Andrew, 01.09.2021 14:31
    +5
    оточення Супряги пока хорошо делает одно - подбрасывают кучу #уйни для новостей.
    Хотели бы в Специи арендовать - успели бы.
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    bassofon
    bassofon, 01.09.2021 14:30
    +6
    Может он тоже дочке Суркиса приглянулся.
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    stalker digga
    online
    stalker digga, 01.09.2021 14:29
    -3
    А я говорил что ему надо к бабке сходить- "порчу" снять,
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