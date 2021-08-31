Супрягой заинтересовался французский клуб

21-летним украинским форвардом Владиславом Супрягой, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», заинтересовался французский клуб «Труа».

«Труа» входит в холдинг City Football Group, которому принадлежит, в частности, английский «Манчестер Сити». Стоит отметить, что с лета 2021 года «Труа» принадлежит контракт 20-летнего украинского нападающего Николая Кухаревича, который ранее защищал цвета «Руха».

Ранее сообщалось, что Супрягой интересуется итальянский «Кальяри».

Ориентировочная стоимость нападающего составляет €6 миллионов. Контракт Владислава с «Динамо» рассчитан до декабря 2025 года.