Супрягой заинтересовался французский клуб

21-летним украинским форвардом Владиславом Супрягой, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», заинтересовался французский клуб «Труа».
«Труа» входит в холдинг City Football Group, которому принадлежит, в частности, английский «Манчестер Сити». Стоит отметить, что с лета 2021 года «Труа» принадлежит контракт 20-летнего украинского нападающего Николая Кухаревича, который ранее защищал цвета «Руха».
Ранее сообщалось, что Супрягой интересуется итальянский «Кальяри».
Ориентировочная стоимость нападающего составляет €6 миллионов. Контракт Владислава с «Динамо» рассчитан до декабря 2025 года.
Источник — Tuttomercatoweb
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Возьмет не на словах журналистов, а на деле?
Есть у меня большие сомнения.
А играть то Владу нужно, при Луческу шансов у него в ДК уже не будет.
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