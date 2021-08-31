Супрягой заинтересовался французский клуб

Украинский форвард «Динамо» может продолжить карьеру в «Труа»

  • 31.08.2021 13:05
  • 637 просмотров
  • 6 комментариев
Супрягой заинтересовался французский клуб
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

21-летним украинским форвардом Владиславом Супрягой, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», заинтересовался французский клуб «Труа».

«Труа» входит в холдинг City Football Group, которому принадлежит, в частности, английский «Манчестер Сити». Стоит отметить, что с лета 2021 года «Труа» принадлежит контракт 20-летнего украинского нападающего Николая Кухаревича, который ранее защищал цвета «Руха».

Ранее сообщалось, что Супрягой интересуется итальянский «Кальяри».

Ориентировочная стоимость нападающего составляет €6 миллионов. Контракт Владислава с «Динамо» рассчитан до декабря 2025 года.

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Источник — Tuttomercatoweb

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 31.08.2021 13:33
    +1
    Сколько можно?
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 31.08.2021 13:33
    0
    Кто же наконец то возьмет, нашего проблемного мальчика?
    Возьмет не на словах журналистов, а на деле?
    Есть у меня большие сомнения.
    А играть то Владу нужно, при Луческу шансов у него в ДК уже не будет.
    Ссылка
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 31.08.2021 13:31
    -1
    CheMP, 31.08.2021 13:26
    по старой украинской традиции каждое трансферное окно искусственно играется сериал "украинский игрок на выданьи" в европейские топ-чемпионаты и топ-клубы
    Може й так, та на італійських ресурсах була інфа про інтерес до Супряги мінімум Салернітани та Кальярі
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
    Allegro_Barbaro, 31.08.2021 13:29
    +4
    Астанавітєсь!))
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 31.08.2021 13:26
    0
    по старой украинской традиции каждое трансферное окно искусственно играется сериал "украинский игрок на выданьи" в европейские топ-чемпионаты и топ-клубы
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
    Юрий Щербань, 31.08.2021 13:23
    +2
    Супряга это триллер фарс комедия драма , наверное он никуда не уйдет а будет до зимы в киеве слишком эта эпопея затянулась
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