На Супрягу объявился еще один претендент. И снова из Италии

Молодой форвард невероятно популярен на Апеннинском полуострове

  • 31.08.2021 11:56
  • 630 просмотров
  • 6 комментариев
На Супрягу объявился еще один претендент. И снова из Италии
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Владислав Супряга все еще сохраняет шансы на продолжение карьеры в итальянской Серии А, трансферное окно в которой закрывается сегодня в полночь.

Согласно информации Sky Sport Italia, в последний момент на Супрягу нашелся еще один претендент – «Кальяри», который рассчитывает договориться с боссами «бело-синих» о переходе форварда.

Накануне сообщалось, что «Динамо» требует от «Салернитаны» около 10 миллионов евро за трансфер Супряги.

Также интерес к украинскому форварду приписывали «Удинезе», «Дженоа», «Сампдории» и «Торино».

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Источник — Sky Sport Italia

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 31.08.2021 12:05
    0
    Лучшие пиццерии Италии претендуют на Супрягу...
    Ссылка
    roman75zpr
    roman75zpr, 31.08.2021 12:04
    0
    Итальянский троллинг...
    Ссылка
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 31.08.2021 12:04
    0
    Тут один дописувач пропонував табличку зробити з клубами з Італії та відмічати різними кольорами хто вже цікавився Супрягою, хто ще ні) Бачу, що то була класна ідея)
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 31.08.2021 12:03
    +1
    Уже как-то и не смешно!! Сто раз подряд один и тот же анекдот.
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 31.08.2021 12:01
    0
    VK-Sport, 31.08.2021 11:59
    Та че уж там, вечером еще и Ювентус всплывет...на замену Роналдо!
    Еще не вечер, еще не вечер,
    Еще светла дорога и ясны глаза...
    Ссылка
    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 31.08.2021 11:59
    +1
    Та че уж там, вечером еще и Ювентус всплывет...на замену Роналдо!
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