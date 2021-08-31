На Супрягу объявился еще один претендент. И снова из Италии

Форвард «Динамо» Владислав Супряга все еще сохраняет шансы на продолжение карьеры в итальянской Серии А, трансферное окно в которой закрывается сегодня в полночь.
Согласно информации Sky Sport Italia, в последний момент на Супрягу нашелся еще один претендент – «Кальяри», который рассчитывает договориться с боссами «бело-синих» о переходе форварда.
Накануне сообщалось, что «Динамо» требует от «Салернитаны» около 10 миллионов евро за трансфер Супряги.
Также интерес к украинскому форварду приписывали «Удинезе», «Дженоа», «Сампдории» и «Торино».
Источник — Sky Sport Italia
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