На Супрягу объявился еще один претендент. И снова из Италии

Форвард «Динамо» Владислав Супряга все еще сохраняет шансы на продолжение карьеры в итальянской Серии А, трансферное окно в которой закрывается сегодня в полночь.

Согласно информации Sky Sport Italia, в последний момент на Супрягу нашелся еще один претендент – «Кальяри», который рассчитывает договориться с боссами «бело-синих» о переходе форварда.

Накануне сообщалось, что «Динамо» требует от «Салернитаны» около 10 миллионов евро за трансфер Супряги.

Также интерес к украинскому форварду приписывали «Удинезе», «Дженоа», «Сампдории» и «Торино».