Динамо требует от Салернитаны 10 миллионов евро за Супрягу

Итальянский клуб хочет подписать форварда, но может не потянуть такую цену

  • 30.08.2021 21:29
  • 2949 просмотров
  • 22 комментария
Динамо требует от Салернитаны 10 миллионов евро за Супрягу
© УАФ. Владислав Супряга

Представитель итальянской Серии А «Салернитана» сохраняет интерес к форварду «Динамо» Владиславу Супряге.

По информации Notizie Calcio Mercato, киевский клуб не прочь продать Супрягу в Италию, но требует от «Салернитаны» порядка 10 миллионов евро за трансфер футболиста.

Ранее сообщалось, что «Салернитана» готова заплатить за Супрягу 3 миллиона евро.

Трансферное окно в Италии закрывается завтра, 31 августа.

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Источник — Notizie Calcio Mercato

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 30.08.2021 22:14
    0
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 22:11
    0
    Alex Romanov, 30.08.2021 21:57
    Ну так перечитай внимательно.
    "il club chiede quasi 10 milioni di euro per lasciarlo partire."
    Она и на русском читать не умеет , а ты хочешь на итальянском, это ж форевка , у неё два класса крестьянско- трудовой школы ДынРы , из образование
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 30.08.2021 22:11
    0
    Смішки смішками, але хлопець перспективний. Якби потрапив до тренера, який зміг би мотивувати викладатися, міг би бути толк. А так рік посидить без ігрової практики, далі оренда - Чорноморець - Минай - ВПК Агро і прощавай кар'єра. Ну чому б не продати зараз за три лями, поки дають? Впевнений, що ще 1-1,5 можна виторгувати, але не більше. Став розумну планку і торгуйся. Бо після 31 ніхто нічого за нього вже не дасть...
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    FatalisTUA
    online
    FatalisTUA, 30.08.2021 22:08
    0
    Якщо за Супрягу Суркіс хоче отримати 10 млн., то мені страшно подумати скільки він хоче за Родрігеса..)
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    Igrok4
    Igrok4, 30.08.2021 22:05
    0
    Та віддайте вже хлопця в оренду куди-небудь хоч в першу лігу, нехай грає.
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 30.08.2021 22:03
    0
    Требуют 10 млн ???!
    А может ещё вертолет?
    Они , что в Салерно что-то Ложно заминировали из инфраструктуры?
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    ~ Viacheslav ~
    online
    ~ Viacheslav ~, 30.08.2021 22:03
    0
    10 миллионов за Сермягу? Разве что монгольских тугриков
    Ссылка
    faraon
    online
    faraon, 30.08.2021 22:01
    -3
    дно требует
    Ссылка
    Олег Судак
    online
    Олег Судак, 30.08.2021 22:00
    +1
    Там не дописали:10мільйонів євро.......центів !
    Ссылка
    Влад Терещенко
    Влад Терещенко, 30.08.2021 21:58
    0
    )))
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 30.08.2021 21:57
    0
    -smart--Forever, 30.08.2021 21:48
    Зашёл по ссылке сайта: Notizie Calcio Mercato
    Перевёл через гугл-переводчик новость о Супряге.
    Какой-то философский бред о Супряге ииииииииииииииииии.................................НИ СЛОВА!! о 10 лямах от клоуна Сурка.
    Ну так перечитай внимательно.
    "il club chiede quasi 10 milioni di euro per lasciarlo partire."
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 30.08.2021 21:56
    0
    Я б его в аренду в Шериф отдал. Там как раз ушел нападающий
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 30.08.2021 21:51
    0
    А-а-а-а-а-а!!
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    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 30.08.2021 21:48
    -5
    Зашёл по ссылке сайта: Notizie Calcio Mercato
    Перевёл через гугл-переводчик новость о Супряге.
    Какой-то философский бред о Супряге ииииииииииииииииии.................................НИ СЛОВА!! о 10 лямах от клоуна Сурка.
    Ссылка
    Artem79
    Artem79, 30.08.2021 21:41
    +1
    Сериал "Санта-Супряга" продолжается,да продайте пацана хоть за сколько-нибудь,может там у него пойдёт.
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 30.08.2021 21:41
    +4
    Раньше сказочники писали сказки, а теперь новости про футбол.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 30.08.2021 21:41
    +3
    Уже пора понять что столько ни кто не даст!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 30.08.2021 21:40
    +3
    самим не нужен, но губы раскатали.
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    bullyUA
    bullyUA, 30.08.2021 21:37
    +4
    В одной арабской стране иду с опытным туристом. Заходим в сувенирную лавку. Он спрашивает : сколько стоит?
    - 100 долларов
    - даю один доллар
    - два
    - Только один
    - Уговорил, давай один доллар
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 21:37
    0
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