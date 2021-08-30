Динамо требует от Салернитаны 10 миллионов евро за Супрягу

Представитель итальянской Серии А «Салернитана» сохраняет интерес к форварду «Динамо» Владиславу Супряге.
По информации Notizie Calcio Mercato, киевский клуб не прочь продать Супрягу в Италию, но требует от «Салернитаны» порядка 10 миллионов евро за трансфер футболиста.
Ранее сообщалось, что «Салернитана» готова заплатить за Супрягу 3 миллиона евро.
Трансферное окно в Италии закрывается завтра, 31 августа.
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Источник — Notizie Calcio Mercato
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"il club chiede quasi 10 milioni di euro per lasciarlo partire."
А может ещё вертолет?
Они , что в Салерно что-то Ложно заминировали из инфраструктуры?
Перевёл через гугл-переводчик новость о Супряге.
Какой-то философский бред о Супряге ииииииииииииииииии.................................НИ СЛОВА!! о 10 лямах от клоуна Сурка.
"il club chiede quasi 10 milioni di euro per lasciarlo partire."
Перевёл через гугл-переводчик новость о Супряге.
Какой-то философский бред о Супряге ииииииииииииииииии.................................НИ СЛОВА!! о 10 лямах от клоуна Сурка.
- 100 долларов
- даю один доллар
- два
- Только один
- Уговорил, давай один доллар
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