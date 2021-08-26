Салернитана сделала предложение Динамо по Супряге

Итальянский клуб нацелен подписать форварда, если сумеет договориться с Суркисом

  • 26.08.2021 17:26
  • 1093 просмотра
  • 7 комментариев
Салернитана сделала предложение Динамо по Супряге
© ФК Динамо. Владислав Супряга

На 21-летнего форварда «Динамо» Владислава Супрягу нашелся еще один претендент из итальянской Серии А.

По данным SalernoSport24, с предложением по Супряге на «Динамо» вышла «Салернитана». Этот клуб был предупрежден, что боссы киевлян нацелены на полноценную продажу форварда, а потому оформили первоначальное предложение в 3 миллиона евро.

Сообщается, что руководство «Динамо» хочет выручить за Супрягу 5 миллионов евро, и пока стороны далеки от соглашения. Впрочем, есть надежда, что сделку удастся разблокировать благодаря вмешательству посредника, чье имя источник не раскрывает.

Ранее сообщалось, что виды на Супрягу в Италии имеют «Сампдория», «Дженоа» и «Удинезе». Чуть ранее форвард был интересен и «Торино», но этот клуб предпочел сфокусироваться на других игроках.

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Источник — SalernoSport24

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Walle
    Walle, 26.08.2021 17:39
    0
    А кто-то переживал, что давно новостей по Супряге не было
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
    Юрий Щербань, 26.08.2021 17:38
    0
    Сага покруче санта-барбары скоро все аутсайдеры Чемпионата Италии будут хотеть Супрягу , но чем дальше тем меньше то сначала 8 лямов, потом 7, теперь уже 3 ляма бред полный
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 26.08.2021 17:38
    0
    когда то в 90х было унылое мыло Просто Мария с неимоверным количеством серий, сейчас имеем унылое мыло Просто Супряга, кому вот это нужно, вот эти вот сопли с сахаром про то что все клубы Италии плачут по Супряге, на кого это расчитано???
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    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 17:35
    +1
    Прям вся серия а его хочет, но ни кто не может дать $, зато больше ни 1 чемп им не интересуется - оч «интересно «
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    kolobok
    kolobok, 26.08.2021 17:33
    -1
    Кто ? салато... скоро ждем запрос от ФК Оливье с Франции.
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    MAkS7777⚒⚒
    online
    MAkS7777⚒⚒, 26.08.2021 17:30
    +2
    Минай ждёт
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 17:29
    +1
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