Салернитана сделала предложение Динамо по Супряге

На 21-летнего форварда «Динамо» Владислава Супрягу нашелся еще один претендент из итальянской Серии А.

По данным SalernoSport24, с предложением по Супряге на «Динамо» вышла «Салернитана». Этот клуб был предупрежден, что боссы киевлян нацелены на полноценную продажу форварда, а потому оформили первоначальное предложение в 3 миллиона евро.

Сообщается, что руководство «Динамо» хочет выручить за Супрягу 5 миллионов евро, и пока стороны далеки от соглашения. Впрочем, есть надежда, что сделку удастся разблокировать благодаря вмешательству посредника, чье имя источник не раскрывает.

Ранее сообщалось, что виды на Супрягу в Италии имеют «Сампдория», «Дженоа» и «Удинезе». Чуть ранее форвард был интересен и «Торино», но этот клуб предпочел сфокусироваться на других игроках.