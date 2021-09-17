Петровский «Ингулец» на стадионе «Зирка» примет коваливский «Колос» в поединке 8 тура чемпионата Украины. Матч состоится 18.09.2021. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
«Ингулец» – «Колос». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Но мне пофик где. На Ф1\2\3 и Мегого не подписан.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.