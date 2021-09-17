В поединке 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Айнтрахт» из Франкфурта дома сыграл вничью с турецким «Фенербахче» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Айнтрахт» Франкфурт — «Фенербахче» — 1:1
Голы: Ламмерс, 41 — Озил, 11
События матча
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Сэм Ламмерс (Айнтрахт Ф).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Месут Озил (Фенербахче).
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Источник — Sport.ua
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