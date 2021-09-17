Озил забил в еврокубках впервые за три года

Немецкий хавбек не забивал со времен матча с «Ворсклой в 2018 году

  • 17.09.2021 12:43
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Озил забил в еврокубках впервые за три года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

Вчера «Фенербахче» в первом туре Лиги Европы на выезде сыграл вничью с «Айнтрахтом» - 1:1. Единственный гол в составе гостей на счету Месута Озила.

Таким образом, звездный немецкий хавбек забил свой первый гол в еврокубках за три года – с 20 сентября 2018 года.

Свой предыдущий гол в еврокубках Озил забил в ворота полтавской «Ворсклы», выступая еще на лондонский «Арсенал». Тогда в первом туре Лиги Европы «Канониры» обыграли «Ворсклу» 4:2.

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Источник — Gracenote Live

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