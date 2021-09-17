Озил забил в еврокубках впервые за три года

Вчера «Фенербахче» в первом туре Лиги Европы на выезде сыграл вничью с «Айнтрахтом» - 1:1. Единственный гол в составе гостей на счету Месута Озила.
Таким образом, звездный немецкий хавбек забил свой первый гол в еврокубках за три года – с 20 сентября 2018 года.
Свой предыдущий гол в еврокубках Озил забил в ворота полтавской «Ворсклы», выступая еще на лондонский «Арсенал». Тогда в первом туре Лиги Европы «Канониры» обыграли «Ворсклу» 4:2.
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Источник — Gracenote Live
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