Озил забил в еврокубках впервые за три года

Вчера «Фенербахче» в первом туре Лиги Европы на выезде сыграл вничью с «Айнтрахтом» - 1:1. Единственный гол в составе гостей на счету Месута Озила.

Таким образом, звездный немецкий хавбек забил свой первый гол в еврокубках за три года – с 20 сентября 2018 года.

Свой предыдущий гол в еврокубках Озил забил в ворота полтавской «Ворсклы», выступая еще на лондонский «Арсенал». Тогда в первом туре Лиги Европы «Канониры» обыграли «Ворсклу» 4:2.