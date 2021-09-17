Роман САНЖАР: «Все испортило ужасное для Зари начало второго тайма»

В еврокубках нельзя пропускать такие простые мячи, уверен специалист

  • 17.09.2021 01:42
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Роман САНЖАР: «Все испортило ужасное для Зари начало второго тайма»
© ФК Заря Луганск

Известный украинский тренер Роман Санжар прокомментировал поражение луганской «Зари» от норвежского клуба «Буде-Глимт» (1:3) в поединке группового этапа Лиги конференций.

«Все испортило ужасное для «Зари» начало второго тайма, когда были перечеркнуты все надежды на успех. Пропустили со «стандарта» и, пока отходили от первого гола, тут же позволили сопернику забить еще раз. Это был настоящий шок! Когда норвежцы забили в третий раз, стало понятно — спасти игру подопечным Виктора Скрипника не удастся.

До перерыва «Заря» демонстрировала плюс-минус более качественный футбол, чем после перерыва. Во всяком случае, когда на перерыв «Заря» ушла, сохранив свои ворота в неприкосновенности, можно было надеяться на то, что Скрипник внесет коррективы, и его подопечные попытаются забить, а значит, взять очки на выезде. Но… Нельзя в еврокубках пропускать такие простые мячи…», — считает Санжар.

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Источник — Footboom

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