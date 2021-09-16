ВИДЕО. Где защита? Буде-Глимт шокировал Зарю тремя голами после перерыва

16 сентября проходит матч 1-го тура Лиги конференций, в котором играют «Буде-Глимт» и «Заря».
«Буде-Глимт» шокировал «Зарю» тремя голами после перерыва (3:0). У луганчан защита раз за разом допускала грубые ошибки. У хозяев поля отличились Ульрик Салтнес, Ола Сольбаккен, Амаль Пеллегрино.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
ГОЛ! 1:0. Ульрик Салтнес, 48 мин.
ГОЛ! 2:0. Ола Сольбаккен, 49 мин.
ГОЛ! 3:0. Амаль Пеллегрино, 60 мин.
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Источник — Sport.ua
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Перспективи в наших команд в цьому сезоні не веселі, може так вийти, що перший раз за довгі роки нікого не буде весною в ЄК.
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