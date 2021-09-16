ВИДЕО. Где защита? Буде-Глимт шокировал Зарю тремя голами после перерыва

У хозяев поля отличились Ульрик Салтнес, Ола Сольбаккен, Амаль Пеллегрино

  • 16.09.2021 23:23
  • 1875 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Где защита? Буде-Глимт шокировал Зарю тремя голами после перерыва
© ФК Заря Луганск

16 сентября проходит матч 1-го тура Лиги конференций, в котором играют «Буде-Глимт» и «Заря».

«Буде-Глимт» шокировал «Зарю» тремя голами после перерыва (3:0). У луганчан защита раз за разом допускала грубые ошибки. У хозяев поля отличились Ульрик Салтнес, Ола Сольбаккен, Амаль Пеллегрино.

ГОЛ! 1:0. Ульрик Салтнес, 48 мин.

ГОЛ! 2:0. Ола Сольбаккен, 49 мин.

ГОЛ! 3:0. Амаль Пеллегрино, 60 мин.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    online
    OKs100, 16.09.2021 23:59
    0
    vruthiy-112, 16.09.2021 23:58
    Скрипник у відставку, тільки Кварцяний розбудить це стадо.!!!
    Или Леонид Буряк в тандеме с Михайличенко.
    Ссылка
    Nikas
    online
    Nikas, 16.09.2021 23:59
    0
    Тройная замена на 91 мин это тонкий намёк Скрипника чтобы убежать из этой команды мастеров, хотя все в клубе понимают что всему виной такие футболисты и никто не хочет брать ответственность снять тренера тут все матчи будет слив
    Ссылка
    vruthiy-112
    online
    vruthiy-112, 16.09.2021 23:58
    0
    Скрипник у відставку, тільки Кварцяний розбудить це стадо.!!!
    Ссылка
    AlexZun
    online
    AlexZun, 16.09.2021 23:58
    0
    Мда, были украинские Мужики, стали европейскими "мужиками" нетрадиционной ориентации. Ни характера, ни воли к победе. Жаль Зорю.
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 23:47
    -5
    от Скрипника требовали атакующий футбол, в какой-то степени он воплотил эту философию в Заре, а про защиту никто ничего не говорил надо быть аккуратнее с запросами, есть вероятность воплощения их в жизнь.
    Ссылка
    IronValdemar
    online
    IronValdemar, 16.09.2021 23:40
    +5
    Хдє? Відповім за рифмою. І там і весь клуб.
    Перспективи в наших команд в цьому сезоні не веселі, може так вийти, що перший раз за довгі роки нікого не буде весною в ЄК.
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 16.09.2021 23:39
    +4
    Какая защита??? Кто-нибудь видел с Рапидом защиту Зари??
    Ссылка
    newo
    newo, 16.09.2021 23:37
    +1
    Норвезька різня
    Ссылка
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