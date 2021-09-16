Буде-Глимт – Заря. Скрипник назвал стартовый состав на матч в Норвегии

16 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги конференций

  • 16.09.2021 20:40
  • 2845 просмотров
  • 3 комментария
Буде-Глимт – Заря. Скрипник назвал стартовый состав на матч в Норвегии
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

16 сентября состоится матч 1-го тура Лиги конференций, в котором сыграют «Буде-Глимт» и «Заря». Начало встречи – в 22:00.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Буде-Глимт – Заря. Скрипник назвал стартовый состав на матч в Норвегии

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Мое, Лоде, Бьоркан, Брустад-Фет, Берг, Сальтнес, Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино.

Запас: Смитс, Хайбртен, Ветлесен, Конрадстен, Моберг, Хаген, Нордос, Квиле, Пернамбуко, Мугиша, Коомсон. 

«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо, Назарина, Булеца, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр.

Запас: Сапутин, Жилкин, Лунев, Гладкий, Имереков, Фаворов, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алефиренко. 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fifadinamo
    fifadinamo, 16.09.2021 21:31
    0
    Ну что или сегодня или никогда, давай Зорька , Кочергин форева
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 16.09.2021 21:27
    0
    от зари 4-3-3, это самоубийство с реализацией которую показывает команда.
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    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 16.09.2021 20:59
    0
    Когда уже Кабаев забьёт?
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