16 сентября состоится матч 1-го тура Лиги конференций, в котором сыграют «Буде-Глимт» и «Заря». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Буде-Глимт – Заря. Скрипник назвал стартовый состав на матч в Норвегии
«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Мое, Лоде, Бьоркан, Брустад-Фет, Берг, Сальтнес, Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино.
Запас: Смитс, Хайбртен, Ветлесен, Конрадстен, Моберг, Хаген, Нордос, Квиле, Пернамбуко, Мугиша, Коомсон.
«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо, Назарина, Булеца, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр.
Запас: Сапутин, Жилкин, Лунев, Гладкий, Имереков, Фаворов, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.
Источник — Sport.ua
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