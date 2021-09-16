Андрей ТЛУМАК: «В матче Буде-Глимт – Заря увидим много забитых мячей»

Бывший вратарь «Зари», а ныне главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак поделился мыслями о старте луганчан в Лиге конференций.



— Чего вы ждете от сегодняшнего противостояния «Зари» в Норвегии?

— Владею информацией, что «Буде-Глимт» сам играет и дает это делать другим. Приблизительно такой же философии придерживается и «Заря». Поэтому будет интересно, вполне возможно, что мы увидим много забитых мячей.



— Как вообще вы расцениваете шансы «Зари» в нынешней Лиге конференций?

— На первый взгляд, главные претенденты на выход в плей-офф — «Рома» и «Заря», но ведь и в поединках с австрийским «Рапидом» луганчан также большинство экспертов считало фаворитами, а что из этого получилось? Поэтому хочу просто напомнить футболистам «Зари», что раньше болельщики называли их за бойцовский характер «мужиками». Хочется верить, что уже в ближайшем матче они докажут, что это не в прошлом», – сказал Тлумак.



Матч «Буде-Глимт» – «Заря» начнется в 22:00 по Киеву.