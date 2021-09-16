Андрей ТЛУМАК: «В матче Буде-Глимт – Заря увидим много забитых мячей»

Специалист верит, что луганчане смогут достичь позитивного результата

  • 16.09.2021 13:49
  • 496 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ТЛУМАК: «В матче Буде-Глимт – Заря увидим много забитых мячей»
© ФК Заря Луганск

Бывший вратарь «Зари», а ныне главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак поделился мыслями о старте луганчан в Лиге конференций.
 
— Чего вы ждете от сегодняшнего противостояния «Зари» в Норвегии?
— Владею информацией, что «Буде-Глимт» сам играет и дает это делать другим. Приблизительно такой же философии придерживается и «Заря». Поэтому будет интересно, вполне возможно, что мы увидим много забитых мячей.
 
— Как вообще вы расцениваете шансы «Зари» в нынешней Лиге конференций?
— На первый взгляд, главные претенденты на выход в плей-офф — «Рома» и «Заря», но ведь и в поединках с австрийским «Рапидом» луганчан также большинство экспертов считало фаворитами, а что из этого получилось? Поэтому хочу просто напомнить футболистам «Зари», что раньше болельщики называли их за бойцовский характер «мужиками». Хочется верить, что уже в ближайшем матче они докажут, что это не в прошлом», – сказал Тлумак.
 
Матч «Буде-Глимт» – «Заря» начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    online
    Михайло Кудієнко, 16.09.2021 14:36
    0
    Головне щоб не у ворота зорі...
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