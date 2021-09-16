Рейтинг ФИФА. Без побед движемся вниз. Сборная Украины потеряла две строчки

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд за последний месяц.



Сборная Украины после обнародования августовского рейтинга провела три матча: в рамках квалификации ЧМ-2022 - против Казахстана (2:2) и Франции (1:1), а также спарринг в Чехии (1:1).



Украина потеряла две позиции и теперь занимает 27-е место в рейтинге ФИФА. В списке сборных УЕФА команда находится на 15-й позиции.



Соперники сине-желтых в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - четвертая (-1), Финляндия - 55 (+1), Босния и Герцеговина - 57 (+1), Казахстан - 120 (+4).

Полный рейтинг здесь.

Топ-10 рейтинга ФИФА