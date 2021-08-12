Рейтинг ФИФА после Евро. Сборная Украины потеряла одну позицию

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд на Евро-2020 и Копа Америка.
Украина потеряла одну позицию и теперь занимает 25-е место в рейтинге ФИФА. В списке сборных УЕФА команда находится на 15-й позиции.
На Евро сборная дошла до четвертьфинала.
Несмотря на не лучший чемпионат Европы, первое место удерживает Бельгия, а чемпионы итальянцы поднялись в топ-5. Кроме того, Бразилия сумела потеснить Францию.
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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