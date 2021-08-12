Рейтинг ФИФА после Евро. Сборная Украины потеряла одну позицию

Команда теперь занимает 25-е место

  • 12.08.2021 11:33
  • 1502 просмотра
  • 5 комментариев
Рейтинг ФИФА после Евро. Сборная Украины потеряла одну позицию
© Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд на Евро-2020 и Копа Америка.

Украина потеряла одну позицию и теперь занимает 25-е место в рейтинге ФИФА. В списке сборных УЕФА команда находится на 15-й позиции.

На Евро сборная дошла до четвертьфинала.

Несмотря на не лучший чемпионат Европы, первое место удерживает Бельгия, а чемпионы итальянцы поднялись в топ-5. Кроме того, Бразилия сумела потеснить Францию.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    an52
    online
      an52, 12.08.2021 11:57
    0
    Вочевидь систему рейтинга потрібно міняти. Це абсурд, коли чемпіони Європи і Пвіденної Америки стоять нижче команд, яких вони щойно перемогли на турнирі
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 12.08.2021 11:52
    0
    vitaly78, 12.08.2021 11:43
    Какой то левый рейтинг, как может быть США на 10-м месте ?
    Збірна США виграла Золотий кубок КОНКАКАФ 2021,перемігши у фіналі Мексику 1:0.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 11:47
    0
    Диванний Експерт, 12.08.2021 11:45
    Чомусь ефект Світоліної не діє на збірну по футболу. Ніби дійшли до чвертьфіналу, а опустились до низу
    Рухнули можно сказать! Аж 1 позицию потеряли.
    Ссылка
    Диванний Експерт
    online
      Диванний Експерт, 12.08.2021 11:45
    +1
    Чомусь ефект Світоліної не діє на збірну по футболу. Ніби дійшли до чвертьфіналу, а опустились до низу
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 12.08.2021 11:43
    0
    Какой то левый рейтинг, как может быть США на 10-м месте ?
    Ссылка
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