Николай МАТВИЕНКО: «У нас еще все впереди»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал поражение «Шерифу» (0:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, мы тоже все очень сильно расстроены. А по поводу голов: я не видел видео, но в первом моменте неудача произошла, потому что я мог забирать мяч, но поехала нога и я не смог выбить. А второй гол начался с аута - и пошла контратака, которая закончилась подачей с фланга. Будем разбирать. У нас все впереди», - сказал Матвиенко.

Свой следующий еврокубковый поединок подопечные Юрия Вернидуба проведут на выезде против «Реала» уже 28 сентября. «Шахтер» в этот же день будет принимать миланский «Интер».