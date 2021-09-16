Николай МАТВИЕНКО: «У нас еще все впереди»

Защитник «Шахтера»​ – о поражении от «Шерифа»

  • 16.09.2021 11:33
  • 320 просмотров
  • 3 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «У нас еще все впереди»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал поражение «Шерифу» (0:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, мы тоже все очень сильно расстроены. А по поводу голов: я не видел видео, но в первом моменте неудача произошла, потому что я мог забирать мяч, но поехала нога и я не смог выбить. А второй гол начался с аута - и пошла контратака, которая закончилась подачей с фланга. Будем разбирать. У нас все впереди», - сказал Матвиенко.

Свой следующий еврокубковый поединок подопечные Юрия Вернидуба проведут на выезде против «Реала» уже 28 сентября. «Шахтер» в этот же день будет принимать миланский «Интер».

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.09.2021 12:09
    0
    Если ты вытащишь лом из груди (с)
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    Nomad
    Nomad, 16.09.2021 12:04
    +1
    Так могут рассуждать в МЮ и РБ Лейпциг.
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 16.09.2021 12:03
    +1
    Безусловно Коля. Страшно даже представить что с вашей игрой в защите и танцами у ворот соперника сделает с вами Интер и Реал
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