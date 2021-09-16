Виктор ЛЕОНЕНКО: «Гармаш не играл, а плевался, ругался и спорил»

Специалист – о ничьей «Динамо» с «Бенфикой»

  • 16.09.2021 11:04
  • 2352 просмотра
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Гармаш не играл, а плевался, ругался и спорил»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» - «Бенфика», который завершился вничью 0:0.

«Я горжусь тем, что знаю Луческу, потому что эта ничья – его заслуга. Он научил динамовцев обороняться, что показывает и в чемпионате. В атаке проблемы как были, так и остаются. У Бенфики был бесполезный контроль мяча. Они вроде как контролировали игру, но на самом деле динамовцы ничего не дали создать у своих ворот, за исключением удара Яремчука на 55 минуте. Динамо хорошо оборонялось, но впереди у нас пустота.

Когда команда что-то создает, то можно кого-то выделять. Но когда ты просто играешь на ноль, тут просто можно отметить всех, потому что старались, бились и выполнили задачу. Могу отметить лишь штрафной от Шапаренко и перекладину на 90 минуте.

Гармаш, вместо того чтобы выйти и помочь, ходил и плевался, ругался, спорил. Думаю, что в Лиге чемпионов такого точно не должно быть. Мы не наиграли на победу, также как и Бенфика. Динамо сыграло в этом матче «на четыре с плюсом», потому что «на пять» – это когда ты побеждаешь», - считает Леоненко.

Напомним, что в одной группе с киевским «Динамо» также выступают «Барселона» и «Бавария».

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 16.09.2021 11:57
    +3
    Витя иди обсасывай игру хозяина, а не чемпиона. И в переди и зади все было и получалось. Ещё бы сказал что твои бы коты в атаке лучше сыграли
    Ссылка
    leccinum
    online
    leccinum, 16.09.2021 11:45
    +4
    ZaE, 16.09.2021 11:29
    О, виліз, икспєрд хрєнов.
    А шо там він про вчорашній матч кукарєкнув?)))
    а він що, сам сєбє враґ?
    зараз відкриє рота, а “друґ Рінат” позбавить тижневої пайки
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    stopor2016
    stopor2016, 16.09.2021 11:34
    +4
    То він на тебе плював.
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    ZaE
    online
    ZaE, 16.09.2021 11:29
    +8
    О, виліз, икспєрд хрєнов.
    А шо там він про вчорашній матч кукарєкнув?)))
    Ссылка
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