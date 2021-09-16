Виктор ЛЕОНЕНКО: «Гармаш не играл, а плевался, ругался и спорил»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» - «Бенфика», который завершился вничью 0:0.

«Я горжусь тем, что знаю Луческу, потому что эта ничья – его заслуга. Он научил динамовцев обороняться, что показывает и в чемпионате. В атаке проблемы как были, так и остаются. У Бенфики был бесполезный контроль мяча. Они вроде как контролировали игру, но на самом деле динамовцы ничего не дали создать у своих ворот, за исключением удара Яремчука на 55 минуте. Динамо хорошо оборонялось, но впереди у нас пустота.

Когда команда что-то создает, то можно кого-то выделять. Но когда ты просто играешь на ноль, тут просто можно отметить всех, потому что старались, бились и выполнили задачу. Могу отметить лишь штрафной от Шапаренко и перекладину на 90 минуте.

Гармаш, вместо того чтобы выйти и помочь, ходил и плевался, ругался, спорил. Думаю, что в Лиге чемпионов такого точно не должно быть. Мы не наиграли на победу, также как и Бенфика. Динамо сыграло в этом матче «на четыре с плюсом», потому что «на пять» – это когда ты побеждаешь», - считает Леоненко.

Напомним, что в одной группе с киевским «Динамо» также выступают «Барселона» и «Бавария».