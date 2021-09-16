Первая ракетка мира может не сыграть на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка мира Эшли Барти может отказаться от участия в Итоговом турнире WTA, который стартует 8 ноября в мексиканской Гвадалахаре.



Тренер австралийки Крейг Тайззер не уверен, что команда примет решение защищать титул в этом году.



«Мы только узнали, что турнир будет проходить на высоте 1500 метров над уровнем моря и будут использоваться мячи с пониженным давлением. Такие мячи летят очень быстро. В обычных условиях они толком не прыгают. Я в целом о том, что такие условия не подходят для лучших теннисисток мира, они никогда не играли на такой высоте. Мне это кажется нелепым.



Турнир в Индиан-Уэллс еще есть в нашем календаре, но ей необходим отдых. Она физически и психологически истощена. Скорее всего, о том, что делать дальше, мы примем решение в конце недели. Нам определенно будет непросто добраться в Мексику, играть там, а затем возвращаться в Австралию и две недели находиться на карантине. Нам нужно будет очень хорошо обдумать это решение», – сказал Тайззер.

В 2019 году Барти обыграла в финале Итогового турнира WTA украинку Элину Свитолину. В прошлом году соревнования не проводились.