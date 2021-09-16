Первая ракетка мира может не сыграть на Итоговом турнире WTA

Команда Эшли Барти пока не решила, будет ли австралийка защищать свой титул

  • 16.09.2021 10:53
  • 1104 просмотра
  • 4 комментария
Первая ракетка мира может не сыграть на Итоговом турнире WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти может отказаться от участия в Итоговом турнире WTA, который стартует 8 ноября в мексиканской Гвадалахаре.
 
Тренер австралийки Крейг Тайззер не уверен, что команда примет решение защищать титул в этом году.
 
«Мы только узнали, что турнир будет проходить на высоте 1500 метров над уровнем моря и будут использоваться мячи с пониженным давлением. Такие мячи летят очень быстро. В обычных условиях они толком не прыгают. Я в целом о том, что такие условия не подходят для лучших теннисисток мира, они никогда не играли на такой высоте. Мне это кажется нелепым.
 
Турнир в Индиан-Уэллс еще есть в нашем календаре, но ей необходим отдых. Она физически и психологически истощена. Скорее всего, о том, что делать дальше, мы примем решение в конце недели. Нам определенно будет непросто добраться в Мексику, играть там, а затем возвращаться в Австралию и две недели находиться на карантине. Нам нужно будет очень хорошо обдумать это решение», – сказал Тайззер.

В 2019 году Барти обыграла в финале Итогового турнира WTA украинку Элину Свитолину. В прошлом году соревнования не проводились.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin
    online
    Stelios Komnin, 16.09.2021 12:07
    0
    euro2012_za_2012euro, 16.09.2021 11:53
    Очки за Итоговый, по моему защищать не надо.
    Надо.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.09.2021 11:53
    0
    Очки за Итоговый, по моему защищать не надо.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
    Stelios Komnin, 16.09.2021 11:31
    0
    vital, 16.09.2021 11:27
    Готують шлях для відмови. Скоріше Барті таки пропустить решту турнірів до фінішу сезону. Тим краще для інших бажаючих потрапити на Підсумковий. Хоча місцеві умови можуть змінити дотурнірний розклад сил. Я так розумію що це типу футбольної Болівії, де гранди погани грають через розріджене гірське повітря.
    Нет, Мексика вполне удобна для жизни, спорта...Сравнения с Боливией не подойдут, в Ла-Пас действительно тяжело. В Гвадалахаре есть много спортивных клубов, футбольный Чивас, к примеру.
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 16.09.2021 11:27
    0
    Готують шлях для відмови. Скоріше Барті таки пропустить решту турнірів до фінішу сезону. Тим краще для інших бажаючих потрапити на Підсумковий. Хоча місцеві умови можуть змінити дотурнірний розклад сил. Я так розумію що це типу футбольної Болівії, де гранди погани грають через розріджене гірське повітря.
    Ссылка
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