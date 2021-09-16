Юрий ВИРТ: «Де Дзерби уступил Вернидубу во всем»

Эксперт высказался о поражении украинского клуба

  • 16.09.2021 08:16
  • 3025 просмотров
  • 3 комментария
Юрий ВИРТ: «Де Дзерби уступил Вернидубу во всем»
© shakhtar.com

Бывший игрок «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал поражение «горняков» от «Шерифа» (0:2) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Такого результата я не ожидал, удивил не только счет, но и игра в исполнении «Шахтера».

Прежде всего, это неудачная игра «горняков» в обороне. «Шахтер» пропустил два аналогичных гола – после двух фланговых передач, позволил сопернику спокойно расстреливать ворота Пятова. А ведь у «Шерифа» еще были моменты.

Нельзя сказать, что у «горняков» вообще были голевые моменты в этом поединке. Бил по цели Траоре, с выходом Марлоса игра впереди немного оживилась, но в целом все это выглядело невесело. Очень медленно действовал «Шахтер» и хозяева поля успевали все перекрыть. Да, гости больше владели мячом, но свободных зон на половине поля «Шерифа» так и не нашли. Закономерный результат получился. 

Де Дзерби уступил Юрию Вернидубу во всем, в том числе, что важно, в плане настроя на поединок. Судя по игре многих футболистов «Шахтера», они наверняка думали обыграть команду из Молдовы на одной ноге… А все ведь не так просто. В группу Лиги чемпионов трудно попасть, и слабых там не бывает», - сказал Вирт.

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Источник — Footboom

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 16.09.2021 08:55
    -3
    Состав «Шерифа» изобилует представителями Южной Америки, Африки, Греции, также в распоряжении Вернидуба есть представители Узбекистана, Боснии, Северной Македонии, Люксембурга и Тринидад и Тобаго. Без молдован в основе!!!
    Вот кому уступили бразильцы с украинцами.(
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    Yura 877
    online
    Yura 877, 16.09.2021 08:52
    0
    Тренер зебра, на поле обезьяны. Зоопарк какой-то
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    olex.mykhailov
    online
    olex.mykhailov, 16.09.2021 08:48
    +2
    Все по ділу сказано! Де Дзебі, як на мене, так і не зрозумів ще куди він потрапив і де його речі!
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