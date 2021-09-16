Беллингем стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Хавбек «Боруссии» побил рекорд Килиана Мбаппе

  • 16.09.2021 07:38
  • 1954 просмотра
  • 1 комментарий
Беллингем стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Молодой полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов.

Англичанин отметился мячом в матче первого тура против «Бешикташа» (2:1).

Беллингем в возрасте 18 лет и 78 дней побил рекорд Килиана Мбаппе, который в 2017-м году в возрасте 18 лет, 85 дней забивал за «Монако».

Также Беллингем – самый молодой английский футболист, отличившимся в выездной игре Лиге чемпионов.

«Бешикташ» – «Боруссия» – 1:2. Видео голов и обзор матча

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Источник — Opta

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ukrop
    online
    Ukrop, 16.09.2021 08:02
    +2
    А зачем акцентировать именно на том,что он самый молодой англичанин забивший на выезде? Если он самый молодой игрок забивший в ЛЧ, то по умолчанию он становится самым молодым забившим и на выезде, и дома и тд…
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