Беллингем стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Молодой полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов.
Англичанин отметился мячом в матче первого тура против «Бешикташа» (2:1).
Беллингем в возрасте 18 лет и 78 дней побил рекорд Килиана Мбаппе, который в 2017-м году в возрасте 18 лет, 85 дней забивал за «Монако».
Также Беллингем – самый молодой английский футболист, отличившимся в выездной игре Лиге чемпионов.
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Источник — Opta
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