Бешикташ
1 : 2
Боруссия Д
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Д с голом Холанда победила на выезде Бешикташ

15 сентября проходят матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 22:15
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Боруссия Д с голом Холанда победила на выезде Бешикташ
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда в гостях победила «Бешкиташ» (2:1).

Один из голов забил молодой талант дортмундцев Эрлинг Холанд.

Лига чемпионов

Группа C. 1-й тур

«Бешикташ» (Турция)  «Боруссия» Д (Германия) — 1:2

Голы: Монтеро, 90+4 – Беллингем, 20, Холанд, 45+3.

«Бешикташ»: Эрсин Дестаноглу, Велинтон, Н'Сакала, Розье, Монтеро, Хатчинсон (Салих Учан, 78), Пьянич, Соуза, Батшуайи, Геззаль (Гекхан Тере, 89), Ларин (Кенан Караман, 61).

«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс (Понграчич, 71), Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Ройс, Брандт (Витсель, 46), Дахуд, Беллингем (Вольф, 70), Холанд (Кнауфф, 86), Мален (Мукоко, 71).

Предупреждения: Велинтон, 43. Монтеро, 45. Менье, 55. Хатчинсон, 76. Мукоко, 79.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

15 сентября. Стамбул. Стадион «Водафон Парк».

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Источник — Sport.ua

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