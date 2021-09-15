Боруссия Д с голом Холанда победила на выезде Бешикташ

15 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда в гостях победила «Бешкиташ» (2:1).
Один из голов забил молодой талант дортмундцев Эрлинг Холанд.
Лига чемпионов
Группа C. 1-й тур
«Бешикташ» (Турция) – «Боруссия» Д (Германия) — 1:2
Голы: Монтеро, 90+4 – Беллингем, 20, Холанд, 45+3.
«Бешикташ»: Эрсин Дестаноглу, Велинтон, Н'Сакала, Розье, Монтеро, Хатчинсон (Салих Учан, 78), Пьянич, Соуза, Батшуайи, Геззаль (Гекхан Тере, 89), Ларин (Кенан Караман, 61).
«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс (Понграчич, 71), Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Ройс, Брандт (Витсель, 46), Дахуд, Беллингем (Вольф, 70), Холанд (Кнауфф, 86), Мален (Мукоко, 71).
Предупреждения: Велинтон, 43. Монтеро, 45. Менье, 55. Хатчинсон, 76. Мукоко, 79.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
15 сентября. Стамбул. Стадион «Водафон Парк».
Источник — Sport.ua
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