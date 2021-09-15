15 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда в гостях победила «Бешикташ» (2:1). Один из голов забил молодой талант дортмундцев Эрлинг Холанд.
Лига чемпионов
Группа C. 1-й тур
«Бешикташ» (Турция) – «Боруссия» Д (Германия) — 1:2
Голы: Монтеро, 90+4 – Беллингем, 20, Холанд, 45+3.
Видеообзор матча ЛЧ
ГОЛ! 0:1. Беллингем, 20 мин.
ГОЛ! 0:2. Холанд, 45+3 мин.
ГОЛ! 1:2. Монтеро, 90+4 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Монтеро (Бешикташ).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua
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