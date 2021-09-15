Бешикташ
1 : 2
Боруссия Д
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бешикташ – Боруссия Д – 1:2. Как забивал Холанд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 23:42
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Бешикташ – Боруссия Д – 1:2. Как забивал Холанд. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда в гостях победила «Бешикташ» (2:1). Один из голов забил молодой талант дортмундцев Эрлинг Холанд.

Лига чемпионов

Группа C. 1-й тур

«Бешикташ» (Турция)  «Боруссия» Д (Германия) — 1:2

Голы: Монтеро, 90+4 – Беллингем, 20, Холанд, 45+3.

Видеообзор матча ЛЧ

ГОЛ! 0:1. Беллингем, 20 мин.

ГОЛ! 0:2. Холанд, 45+3 мин.

ГОЛ! 1:2. Монтеро, 90+4 мин.

 
События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Монтеро (Бешикташ).
45' ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
20' ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua

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