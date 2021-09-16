Геннадий ОРБУ: «Шериф воспользовался медленным темпом Шахтера»

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде проиграл «Шерифу» со счетом 0:2.

Бывший игрок донецкой команды Геннадий Орбу прокомментировал неудачу «горняков».

«Думаю, тренерский штаб горняков разберётся с ошибками после такого поражения и сделает выводы. Уверен, что недооценки соперника не было. Небольшое оправдание - поле, которое, как показалось, было скользким.

Но первый тайм «Шахтер» играл медленно. «Шериф» этим воспользовался и забил гол в контратаке. Вроде бы в начале второго тайма «Шахтер» стал играть быстрее, до штрафной хорошо доходили, но дальше ничего не получалось, не было завершения. Потом пропустили второй гол. Он, думаю, надломил команду и после этого она уже не смогла перестроиться.

Конечно, думаю, что «Шахтеру» не хватало в средней линии Степаненко, который умело играет на разрушение. Видимо, Де Дзерби рассчитывал, что матч будет идти по другому сценарию и ему нужны были другие игроки.

Не считаю, что шансы горняков в Лиге чемпионов трагичны. Еще все впереди. Главное, чтобы тренерский штаб сделал выводы, потому что стартовать с поражения в первой игре это неприятно и неожиданно, потому что все явно рассчитывали на другой результат. Но впереди пять игр, в которых можно бороться за очки. «Шахтер» часто с сильными командами играет лучше, чем со слабыми», - сказал Орбу.

В матче второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» примет в Киеве «Интер». Встреча пройдет 28 сентября и начнется в 19:45.