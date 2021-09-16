Геннадий ОРБУ: «Шериф воспользовался медленным темпом Шахтера»

Специалист – о сенсационном поражении «горняков»

  • 16.09.2021 02:39
  • 157 просмотров
  • 1 комментарий
Геннадий ОРБУ: «Шериф воспользовался медленным темпом Шахтера»
© УЕФА

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде проиграл «Шерифу» со счетом 0:2.

Бывший игрок донецкой команды Геннадий Орбу прокомментировал неудачу «горняков».

«Думаю, тренерский штаб горняков разберётся с ошибками после такого поражения и сделает выводы. Уверен, что недооценки соперника не было. Небольшое оправдание - поле, которое, как показалось, было скользким.

Но первый тайм «Шахтер» играл медленно. «Шериф» этим воспользовался и забил гол в контратаке. Вроде бы в начале второго тайма «Шахтер» стал играть быстрее, до штрафной хорошо доходили, но дальше ничего не получалось, не было завершения. Потом пропустили второй гол. Он, думаю, надломил команду и после этого она уже не смогла перестроиться.

Конечно, думаю, что «Шахтеру» не хватало в средней линии Степаненко, который умело играет на разрушение. Видимо, Де Дзерби рассчитывал, что матч будет идти по другому сценарию и ему нужны были другие игроки.

Не считаю, что шансы горняков в Лиге чемпионов трагичны. Еще все впереди. Главное, чтобы тренерский штаб сделал выводы, потому что стартовать с поражения в первой игре это неприятно и неожиданно, потому что все явно рассчитывали на другой результат. Но впереди пять игр, в которых можно бороться за очки. «Шахтер» часто с сильными командами играет лучше, чем со слабыми», - сказал Орбу.

В матче второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» примет в Киеве «Интер». Встреча пройдет 28 сентября и начнется в 19:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 02:53
    0
    про пятова все дипломатично молчат, но мужик тупо не спасает там где вратарь может спасать. капитанская повязка его реакцию не улучшает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности