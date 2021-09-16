Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо делит второе место, Шахтер стал аутсайдером

14 и 15 сентября прошли матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 16.09.2021 00:23
  • 687 просмотров
  • 10 комментариев
Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо делит второе место, Шахтер стал аутсайдером
© ФК Шахтер Донецк

14 и 15 сентября прошли матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Киевское «Динамо» в своей группе делит второе место с «Бенфикой», с которой сыграло вничью дома (0:0).

«Шахтер» стал аутсайдером группы после поражения от «Шерифа» (0:2).

Лига чемпионов 2021/22

1-й тур, 14 сентября

  • Севилья – РБ Зальцбург – 1:1
  • Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1
  • Барселона – Бавария – 0:3
  • Вильярреал – Аталанта – 2:2
  • Динамо Киев – Бенфика – 0:0
  • Лилль – Вольфсбург – 0:0
  • Мальме – Ювентус – 0:3
  • Челси – Зенит – 1:0

1-й тур, 15 сентября

  • Бешикташ – Боруссия Д – 1:2
  • Шериф – Шахтер Донецк – 2:0
  • Атлетико – Порту – 0:0
  • Брюгге – ПСЖ – 1:1
  • Интер – Реал Мадрид – 0:1
  • Ливерпуль – Милан – 3:2
  • Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 6:3
  • Спортинг – Аякс – 1:5

Турнирные таблицы после 1-го тура

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    OKs100
    online
    OKs100, 16.09.2021 01:10
    +3
    Шериф должен выходить из группы.
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 16.09.2021 00:57
    +2
    Надо было Каштру оставлять и купить ему футболистов которых он попросит, ведь он сам толком не просил у Шахты НИЧЕГО, играл теми футболистами что были! А теперь к нам пришел пропиареный итальяшка который сразу стал просить всех кого захочет! Короче, Шахта предала свою философию и облажалась с тренером...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.09.2021 00:51 (изменен)
    -2
    Yura 877, 16.09.2021 00:44
    Ещё пару часов назад днонецкие своими ржавыми, немытыми ртами второе место брали, теперь только третье. Что-то ваши рты приуныли за последние часы
    Слышь Дон Педрило?!!
    Таким как ты Заднеприводным защеканам слово не давали!!!
    Заглохни гнида!!!!
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 16.09.2021 00:47
    +3
    якщо Каштру в минулій ЛЧ вмів жостко закритися і за цей рахунок вдавалося двічі відібрати очки в Інтера, то Де Дзербі так не зможе. він не для того стільки бразил в основу ставить, щоб від захисту грати. навіть Степана не додумається в основу поставити, фізрук він фізруком. от і грає Шахта в свою безтолкову тіки-таку.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.09.2021 00:47
    -1
    Шахтер начинал с побед и с двух побед и заканчивалось не всегда хорошо.
    Статистика, то нормальная.
    А вот результат нулевой.
    А игра- ужас.
    А первый тайм - вообще ПОЗОРИЩЕ!
    /
    Я не оправдываю, но газон в Тирасполе - это огромный огород!
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 16.09.2021 00:44
    +1
    euro2012_za_2012euro, 16.09.2021 00:37
    Сейчас Реал с Интером молдаван погоняют и разберут на запчасти.
    А Шахта, то 1 очко с лидерами наберёт.
    К 6 туру.
    3. Шериф 3очка.
    4. Шахтер 1 очко.
    Домашняя Победа Шахтёра и он в плей-офф ЛЕ.
    А Шерифу будет Вырвидуб и Вырвизуб.
    В общем первый Туз - дорога в ж пу!!!
    Ещё пару часов назад днонецкие своими ржавыми, немытыми ртами второе место брали, теперь только третье. Что-то ваши рты приуныли за последние часы
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 16.09.2021 00:44
    +1
    Шахті третє місце світить, це максимум. і то не факт. Шериф може жостко закритися в захист і десь в того ж Інтера очки відібрати. а Шахті хз що світить, і Реал захоче реваншуватися за 2 поразки від них, і Інтеру теж є що в очному протистоянні доводити за минулий сезон в єврокубках. тому - аут Шахта однозначно.
    подивіться правді у вічі, кротоболіли.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.09.2021 00:41
    -4
    Не надо ля-ля!
    Динамо по регламенту 3 место сейчас.
    Все ровно.
    Но по последнему пункту
    По рейтингу УЕФА.
    Португалия выше Украины и Бенфика выше Динамо.
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 16.09.2021 00:40
    +2
    Ну так Шахтер проиграл абсолютному лидеру своей группы. Рано еще Шахтеру играть с такими сильными командами, как Шериф. Надо на Агробизнесе потренироваться.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.09.2021 00:37
    -5
    Сейчас Реал с Интером молдаван погоняют и разберут на запчасти.
    А Шахта, то 1 очко с лидерами наберёт.
    К 6 туру.
    3. Шериф 3очка.
    4. Шахтер 1 очко.
    Домашняя Победа Шахтёра и он в плей-офф ЛЕ.
    А Шерифу будет Вырвидуб и Вырвизуб.
    В общем первый Туз - дорога в ж пу!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности