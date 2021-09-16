Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо делит второе место, Шахтер стал аутсайдером

14 и 15 сентября прошли матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Киевское «Динамо» в своей группе делит второе место с «Бенфикой», с которой сыграло вничью дома (0:0).
«Шахтер» стал аутсайдером группы после поражения от «Шерифа» (0:2).
Лига чемпионов 2021/22
1-й тур, 14 сентября
- Севилья – РБ Зальцбург – 1:1
- Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1
- Барселона – Бавария – 0:3
- Вильярреал – Аталанта – 2:2
- Динамо Киев – Бенфика – 0:0
- Лилль – Вольфсбург – 0:0
- Мальме – Ювентус – 0:3
- Челси – Зенит – 1:0
1-й тур, 15 сентября
- Бешикташ – Боруссия Д – 1:2
- Шериф – Шахтер Донецк – 2:0
- Атлетико – Порту – 0:0
- Брюгге – ПСЖ – 1:1
- Интер – Реал Мадрид – 0:1
- Ливерпуль – Милан – 3:2
- Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 6:3
- Спортинг – Аякс – 1:5
Турнирные таблицы после 1-го тура
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Источник — Sport.ua
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Таким как ты Заднеприводным защеканам слово не давали!!!
Заглохни гнида!!!!
Статистика, то нормальная.
А вот результат нулевой.
А игра- ужас.
А первый тайм - вообще ПОЗОРИЩЕ!
/
Я не оправдываю, но газон в Тирасполе - это огромный огород!
А Шахта, то 1 очко с лидерами наберёт.
К 6 туру.
3. Шериф 3очка.
4. Шахтер 1 очко.
Домашняя Победа Шахтёра и он в плей-офф ЛЕ.
А Шерифу будет Вырвидуб и Вырвизуб.
В общем первый Туз - дорога в ж пу!!!
подивіться правді у вічі, кротоболіли.
Динамо по регламенту 3 место сейчас.
Все ровно.
Но по последнему пункту
По рейтингу УЕФА.
Португалия выше Украины и Бенфика выше Динамо.
А Шахта, то 1 очко с лидерами наберёт.
К 6 туру.
3. Шериф 3очка.
4. Шахтер 1 очко.
Домашняя Победа Шахтёра и он в плей-офф ЛЕ.
А Шерифу будет Вырвидуб и Вырвизуб.
В общем первый Туз - дорога в ж пу!!!
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