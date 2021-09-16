Ожидаемая ничья. Атлетико и Порту провели матч без голов

Пока «Ливерпуль» и «Милан» устроили яркую зарубу, в другом матче группы B Лиги чемпионов «Атлетико» и «Порту» ожидаемо не радовали болельщиков забитыми голами.
Мадридская команда на своем поле сыграла на ноль в обороне и забить сопернику не сумела.
Группа B
Атлетико - Порту 0:0
Атлетико: Облак, Льоренте, Хименес, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 56), Коке (Корреа, 56), Кондогбия, Лемар (Де Пол, 36), Карраско, Суарес, Фелиш (Гризманн, 56)
Порту: Коста, Корона, Мбемба, Пепе (Маркано, 54), Сануси (Венделл, 46), Урибе (Витинья, 66), Груйич, Отавио, Диас, Тареми, Мартинес (Оливьера, 66)
1. Ливерпуль - 3
2. Атлетико - 1
3. Порту - 1
4. Милан - 0
|90'
|Чанцел Мбемба (Порту) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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