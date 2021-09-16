Атлетико Мадрид
0 : 0
Порту
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ожидаемая ничья. Атлетико и Порту провели матч без голов

Никто и не рассчитывал на обилие голов

  • 16.09.2021 00:03
  • 140 просмотров
  • 2 комментария
Ожидаемая ничья. Атлетико и Порту провели матч без голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пока «Ливерпуль» и «Милан» устроили яркую зарубу, в другом матче группы B Лиги чемпионов «Атлетико» и «Порту» ожидаемо не радовали болельщиков забитыми голами.

Мадридская команда на своем поле сыграла на ноль в обороне и забить сопернику не сумела.

Группа B

Атлетико - Порту 0:0

Атлетико: Облак, Льоренте, Хименес, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 56), Коке (Корреа, 56), Кондогбия, Лемар (Де Пол, 36), Карраско, Суарес, Фелиш (Гризманн, 56)

Порту: Коста, Корона, Мбемба, Пепе (Маркано, 54), Сануси (Венделл, 46), Урибе (Витинья, 66), Груйич, Отавио, Диас, Тареми, Мартинес (Оливьера, 66)

1. Ливерпуль - 3
2. Атлетико - 1
3. Порту - 1
4. Милан - 0

События матча
90' Чанцел Мбемба (Порту) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.09.2021 00:09
    0
    Нескучные нули
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.09.2021 00:06
    0
    Очень спорно не засчитали гол Порту
    Ссылка
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