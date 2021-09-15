15 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Милан». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ливерпуль – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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