В четверг, 16 сентября «Заря» в первом туре Лиги конференций на выезде сыграет с «Буде-Глимтом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.
«Буде-Глимт» – «Заря». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
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Источник — Sport.ua
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