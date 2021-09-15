В четверг, 16 сентября «Заря» в первом туре Лиги конференций на выезде сыграет с «Буде-Глимтом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса MEGOGO.

«Буде-Глимт» – «Заря». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций