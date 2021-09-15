Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Этот успех для меня особенный»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу над «Барселоной» (3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У меня нет списка, где я расставляю победы по степени их важности. Но это был мой первый матч в Лиге чемпионов в новом клубе, к тому же я впервые оказался на евроарене во главе команды, которая не считается андердогом, а должна выигрывать все. Поэтому, конечно, этот успех для меня особенный. Невероятно рад, что работаю с Мюллером и Левандовски. Каждый тренер мечтал бы иметь дело с такими мировыми звездами», - сказал Нагельсманн.