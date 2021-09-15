Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Этот успех для меня особенный»

Наставник «Баварии» – о разгромной победе над «Барселоной»

  • 15.09.2021 17:40
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Этот успех для меня особенный»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу над «Барселоной» (3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У меня нет списка, где я расставляю победы по степени их важности. Но это был мой первый матч в Лиге чемпионов в новом клубе, к тому же я впервые оказался на евроарене во главе команды, которая не считается андердогом, а должна выигрывать все. Поэтому, конечно, этот успех для меня особенный. Невероятно рад, что работаю с Мюллером и Левандовски. Каждый тренер мечтал бы иметь дело с такими мировыми звездами», - сказал Нагельсманн.

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Источник — Футбол 1/2/3

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