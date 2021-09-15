Пауло ДИБАЛА: «Надеюсь, скоро подпишу новый контракт с Ювентусом»

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Аргентинский форвард рассказал о том, как проходят переговоры по поводу нового соглашения:

«Надеюсь, что скоро подпишу свой новый контракт с «Ювентусом». Все стороны хотят одного, поэтому я уверен. Мы вернулись к переговорам прошлым летом, я хочу остаться, и мы проведем новую встречу в следующие несколько дней».

Вчера Дибала забил в ворота «Мальме» в Лиге чемпионов и помог «Ювентусу» победить 3:0.