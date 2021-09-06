Ювентус предложил четырехлетний контракт Дибале

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянский клуб предложил 27-летнему аргентинцу контракт до 2025 года с зарплатой в 8,5 млн евро и бонусом в 1 млн евро. Сам Дибала хотел бы получать около 10 млн евро в год.

В минувшем сезоне Дибала провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Текущий контракт игрока истекает летом 2022 года.

Напомним, что этим летом «Ювентус» покинул Криштиану Роналду.