Лига чемпионов. Ювентус не испытал проблем с Мальме

Сегодня «Ювентус» в стартовом туре Лиги чемпионов на выезде разгромил шведский «Мальме» - 3:0. Голы на счету Алекса Сандро, Пауло Дибала и Альваро Мораты.
«Мальме» - «Ювентус» - 0:3
Голы: 0:1 – 23 Алекс Сандро, 0:2 – 45, пенальти Дибала, 0:3 – 45 Мората.
«Мальме» – Диавара, Бергет, Ахмедходжич, Нильсен, Брурссон, Рикс (Ольссон, 76), Инносент (Нанаси, 75), Кристиансен, Ракип (Налич, 59), Чолак, Бирманчевич (Абубакари, 59).
«Ювентус» – Щенсны, Данило, де Лигт (Ругани, 86), Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Кулусевски, 83), Локателли, Бентанкур (Маккенни, 68), Рабьо, Дибала (Рэмзи, 82), Мората (Кин, 68).
Предупреждения: Брурссон (39), Нильсен (43), де Лигт (59).
Источник — Sport.ua
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